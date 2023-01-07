Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
7 января 2023, 13:40

Из-за морозов батареи в домах свердловчан станут горячее

батарея

Температуру теплоносителя повысили до 120-130 градусов Цельсия. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале становится холоднее. Чтобы в период морозов в квартирах граждан было тепло, энергетики Свердловского филиала "Т Плюс" увеличили температуру теплоносителя, циркулирующего по трубопроводам.

"В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады и специальная техника, усилена пожарная безопасность зданий и сооружений ТЭЦ, приведены в готовность резервные источники энергоснабжения на котельных", — сообщили в пресс-службе компании.

В связи с увеличением температуры теплоносителя свердловчан призвали быть осторожными вблизи теплотрасс и тепловых камер. Также гражданам напоминают, что соблюдение нормативной температуры в квартирах зависит от выполнения УК и ТСЖ своих обязанностей по содержанию зданий, внутридомовых теплопринимающих установок и коммуникаций.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.01.2023, 16:56 / Общество
Подведены итоги фестиваля "Вифлеемская звезда" в Екатеринбурге
07.01.2023, 15:51 / Общество
В России хотят запретить продавать пиво без лицензии
07.01.2023, 15:14 / Общество
В Верхотурье на рождественской ярмарке удивляли пельменями
07.01.2023, 14:14 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 83 случая коронавируса
07.01.2023, 13:40 / Общество
Из-за морозов батареи в домах свердловчан станут горячее