Из-за морозов батареи в домах свердловчан станут горячее

Температуру теплоносителя повысили до 120-130 градусов Цельсия. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале становится холоднее. Чтобы в период морозов в квартирах граждан было тепло, энергетики Свердловского филиала "Т Плюс" увеличили температуру теплоносителя, циркулирующего по трубопроводам.

"В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады и специальная техника, усилена пожарная безопасность зданий и сооружений ТЭЦ, приведены в готовность резервные источники энергоснабжения на котельных", — сообщили в пресс-службе компании.

В связи с увеличением температуры теплоносителя свердловчан призвали быть осторожными вблизи теплотрасс и тепловых камер. Также гражданам напоминают, что соблюдение нормативной температуры в квартирах зависит от выполнения УК и ТСЖ своих обязанностей по содержанию зданий, внутридомовых теплопринимающих установок и коммуникаций.