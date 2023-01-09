Гарям мало не покажется

Новый буксир для гаринцев под названием «Ермак» стоит на стапеле в Омской области, на притоке реки Иртыш. Весной по воде он отправится в Свердловскую область Фото: Надежда Никифорова/ПКФ Техметторг

Административный центр Гаринского городского округа, поселок Гари, в июле отметит 400 лет со дня основания. Подготовку к празднованию юбилея взял под личный контроль губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. В декабре минувшего года он дал ряд поручений, направленных на повышение благоустройства территории населенного пункта и повышение качества жизни людей. Мероприятия рассчитаны на семь лет. Часть из них будет выполнена уже в этом году. Речь идет об обновлении водного транспорта, открытии турбазы для охотников и рыболовов и асфальтировании дорог, обновлении экспозиции краеведческого музея в рамках нацпроекта «Культура».

– Главный принцип подготовки – юбилей не ради собственно торжеств, а для дальнейшего преображения территории и повышения качества жизни людей. Мы должны сформировать блок серьезных и продуманных мероприятий. Сделать ставку на уникальные особенности территории – огромный потенциал для развития экотуризма и богатое археологическое наследие. Привлечь к этой работе бизнес и, конечно же, учесть пожелания местных жителей, – отметил Евгений Куйвашев, выступая в конце минувшего года на заседании оргкомитета по подготовке к 400-летию со дня основания поселка Гари.

Как сообщили в региональном Минэкономразвития, план юбилейных мероприятий уже сформирован. В него включены проекты, которые будут реализованы в период с 2023 по 2030 год. В их числе: ремонт автодороги Гари – Андрюшино – Таборы, строительство моста через реку Сосьву на пути в Гари, обновление водного транспорта, открытие турбазы для «диких» туристов – охотников и рыболовов, и многое другое.

Буксир

С советских времен в муниципалитете сохранилось речное предприятие «Пристань Гари». Оно доставляет жителям труднодоступных населенных пунктов (Пуксинки, Пелыма, Еремино, Шантальской и др.), куда добраться можно только по воде, продукты, лекарства, пенсии. В случае ЧП речники привозят пожарных и врачей скорой помощи. Кроме того, они развозят туристов – любителей охоты и рыбалки, которых с каждым годом становится все больше.

Раньше у «Пристани» было несколько теплоходов и катеров, и даже собственная судоверфь, где делали баржи. Сегодня работают только четыре катера – три пассажирских (на 10, 12 и 24 места) и один грузовой (с баржей грузоподъемностью 200 тонн).

– Для комфортной работы нам недоставало буксира, который ускорил бы движение груженых катеров и баржи. Один у нас остался, он на ходу, но очень старый. Когда в прошлом году губернатор Евгений Куйвашев был в Гарях, мы рассказали ему о проблеме. Он пообещал помочь и слово свое сдержал, – говорит директор МУП «Пристань Гари» Федор Зыков.

Как выяснила «ОГ», по поручению главы региона из областного бюджета гаринцам было выделено 50 млн рублей. На эти средства в Омске был построен новый речной буксир-толкач, работающий на дизельном топливе. К весне, как только реки освободятся ото льда, он по воде придет в Гари.

– Длина борта буксира – 20 метров, ширина – шесть, высота – полтора метра, – рассказала «ОГ» Надежда Никифорова, коммерческий директор построившей его омской компании. – Судно сделано по свежему российскому проекту из отечественных комплектующих, включая двигатель. Оно оснащено современным радионавигационным оборудованием и системой ГЛОНАСС.

Благодаря новому буксиру жители отдаленных гаринских поселков всегда будут на связи с районным центром, говорят речники. И само муниципальное предприятие сможет развиваться.

– Хотим взять на обслуживание две переправы в Таборинском районе, по соседству с нашим округом. Они очень нужны жителям, а заниматься ими некому. У нас же все лицензии на речные перевозки есть и техника. И людям поможем, и заработаем, – резюмирует Федор Зыков.

Турбаза

Еще одним подарком гаринцам к 400-летию муниципалитета станет туристический комплекс, строительство которого сейчас завершается. Средства в сумме 84 млн рублей на создание современной турбазы для охотников и рыболовов, приезжающих в Гари, были выделены в прошлом году из областного бюджета по поручению губернатора.

– На сегодняшний день установлены все 11 домиков для туристов, девять из них – жилые, еще два – это хозблок и баня-сауна. Осталось запустить коммунальные сети и протянуть резервную линию электропередачи, чтобы не было проблем с электричеством. Одновременно турбаза сможет принять 46 человек, – рассказал «ОГ» глава Гаринского ГО Сергей Величко.

К турбазе сделают подъездную дорогу от Гарей и охраняемую стоянку для транспорта – машин, снегоходов, моторных лодок. Подрядчики к работам уже приступили, сообщили в мэрии.

Руководство области держит проект на контроле. В новогодние праздники Гари посетил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Вместе с заместителем директора областного департамента туризма Юрием Патаниным он осмотрел турбазу, пообщался с главой округа и подрядчиками.

Открыть туристический комплекс планируется к лету, он позволит не только создать рабочие места для жителей, но и будет способствовать развитию внутреннего туризма.

– Турбаза будет востребована совершенно точно. Уже сейчас поступают звонки и обращения по поводу того, когда можно будет сюда приехать, – говорит Сергей Величко. – Нам есть что предложить гостям: новые маршруты для туристов, куда поехать и чем заняться на территории. В межсезонье планируем использовать базу под гостиницу – своей у округа нет.

Инфраструктура

К 400-летию в Гарях заасфальтируют пять километров дорог. Решение об этом также принял Евгений Куйвашев, средства на проведение работ будут выделены из областного бюджета (сумма сейчас уточняется. – Прим. «ОГ»). Ранее в центре муниципалитета уже благоустроили парк Победы, ввели в эксплуатацию новый пришкольный стадион, заменили уличное освещение, демонтировали дощатые тротуары и взамен уложили асфальт.

С прошлого года по поручению губернатора идет ремонт 22-километрового участка автодороги от Гарей до Таборов через Андрюшино. На разбитую большегрузами трассу, по которой не проехать ни маршруткам, ни легковушкам, неоднократно жаловались жители. В мае этого года 10 километров дороги в щебеночном исполнении строители планируют сдать, еще 12 километров будут готовы к лету 2024 года. Расходы на ремонт трассы в сумме более полумиллиарда рублей взял на себя областной бюджет.

На подходе еще один крупный инфраструктурный проект – строительство моста на пути в Гари, через реку Сосьву. Сейчас гаринцы добираются до дома по узкому однополосному мосту протяженностью почти 140 метров. Как сообщили в областном Минтрансе, новый мост будет двухполосным и более высоким, а его длина составит порядка 300 метров. Проект капитального сооружения уже готов, успешно прошел госэкспертизу. Стоимость путепровода составляет более 1,5 млрд рублей, к строительным работам планируется приступить в начале 2024 года.

На память о мамонтах В Гаринском городском округе насчитывается более тысячи археологических памятников. Самый известный – палеолитическая стоянка «Кладбище мамонтов», обнаруженная на правом берегу реки Сосьвы, в самом центре Гарей. Здесь располагается краеведческий музей, где собраны более 600 уникальных археологических находок, в том числе кости древних животных и каменные орудия труда. На прошлой неделе стало известно, что гаринский музей получит 2,5 млн рублей на развитие. Большая часть средств будет выделена по нацпроекту «Культура». – По поручению губернатора мы со специалистами-музейщиками выезжали в Гари. Подробно знакомились с экспозицией и фондами музея, обсуждали шаги, которые необходимо предпринять для получения финансирования и представления экспонатов посетителям наилучшим образом. Очень рады, что теперь эти планы могут воплотиться в жизнь, – рассказала областной министр культуры Светлана Учайкина. На выделенные деньги музей закупит новые витрины, выставочные стенды, стеллажи для размещения и хранения экспонатов, а также мультимедийный сенсорный стол. Кроме того, будет создана виртуальная экспозиция, увидеть которую смогут все желающие из любой точки мира. К юбилею округа музей планируется открыть уже в обновленном виде. Одной из «фишек» учреждения культуры станет арт-объект «Мамонтенок Гарик».

Справка Гаринский городской округ располагается на северо-востоке региона, в 480 километрах от Екатеринбурга. В нем проживают почти три тысячи человек. Административный центр округа – поселок Гари, основанный в 1623 году.