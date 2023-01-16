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Общество / Благоустройство и ЖКХ
16 января 2023, 17:28

В Свердловской области при поддержке Евгения Куйвашева открыли новый культурный центр

  Марина Сапожникова
Центр культуры станет местом сбора односельчан

Посетителями Центра культуры станут жители 11 сел, в которых проживает около 9 тысяч человек. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Петрокаменском открыли культурный центр, реконструированный при поддержке губернатора Евгения Куйвашева, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

В селе Петрокаменское Горноуральского городского округа открыли новый многофункциональный Центр культуры. Поручение выделить средства на этот проект дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Стоимость работ превысила 205 миллионов рублей. Посетителями Центра культуры станут жители 11 сел, в которых проживает около 9 тысяч человек.

"В небольших населенных пунктах сейчас делается ставка на многофункциональность общественных зданий, и этот объект как раз такой, он точно будет центром притяжения. Возможно, подобный опыт будет полезен и другим муниципалитетам", — рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Центр культуры включает в себя залы для тренировок по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, а также хореографический и тренажерный залы, комнаты для занятий рукоделием и рисованием. Оборудованы здесь кафе на 48 мест и зрительный зал на 280 мест.

Уже в 2023 году в Центре планируется открыть дополнительно две детские группы по ритмической гимнастике и оздоровительной аэробике, кружки по рукоделию, народным промыслам и изобразительному искусству, а также хореографическую студию для детей и подростков.

По словам главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова, реализации этого проекта жители ждали 4,5 года. Он выразил признательность губернатору Евгению Куйвашеву за помощь в завершении работ.

"Если в селе, деревне, поселке есть культура — это село будет процветать", — отметил Дмитрий Летников.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что на Среднем Урале выбрали лучшие муниципальные учреждения культуры.

Областная газета Свердловской области

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