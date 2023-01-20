В Нижнем Тагиле дали старт проекту реконструкции "Старого Демидовского завода"

На встречу пригласили представителей СМИ, бизнеса и городских сообществ. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле дали публичный старт проекту реконструкции "Старого Демидовского завода" и благоустройства территории вокруг него. Решение о начале совместной работы по созданию нового культурно-образовательного и научно-технического центра мэрия города и ЕВРАЗ приняли еще в декабре 2022 года.

Мероприятие открыли мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, вице-президент ЕВРАЗа — руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов, директор Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал" Эльвира Меркушева и руководители консорциума по разработке проекта. На встречу пригласили представителей СМИ, бизнеса и городских сообществ.

"Убежден, что промышленное сердце Нижнего Тагила, созданное в 18–19 веке, послужит основой роста в 21 столетии. Проект станет драйвером Нижнего Тагила на несколько десятилетий вперед. Реконструкция плотины по улице Челюскинцев также войдет в его состав. В 2023 году муниципалитет приступит к ремонту этого знакового объекта. Основная часть строительных работ придется на 2024–2025 годы", — передает слова Владислава Пинаева пресс-служба администрации города.

В свою очередь Денис Новоженов отметил, что в разработку концепции проекта ЕВРАЗ вложил 12 млн рублей.

"Старый Демидовский завод" — это жемчужина Нижнего Тагила. И создание на его территории действующей самоокупаемой модели интеграции объекта культурного наследия, бизнес-площадок, жилой и туристической инфраструктуры станет точкой роста всех социально-экономических показателей", — добавил Денис Новоженов.

В создании многофункционального плана развития завода и прилегающей территории участвует группа компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, в которую входят урбанисты, девелоперы и аналитики. Разработка проекта реновации займет около полугода. Специалистам, помимо сбора статистических и микроэкономических данных, предстоит изучить мнения и ожидания жителей Нижнего Тагила.

Предложить свои идеи, поделиться интересными фактами об истории завода, а также узнать статус разработки проекта можно здесь.

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