Парки поставили в очередь

В ноябре прошлого года в Академическом торжественно открыли первую очередь Преображенского парка. Жители активно участвовали в народном голосовании и теперь наслаждаются результатами. Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга / Фёдор Серков

Жители Екатеринбурга определили пять общественных пространств, которые будут претендовать на приоритетное благоустройство в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Первое место в списке занял парк имени Чкалова в микрорайоне Вторчермет. В этом году голосование проходило на новой онлайн-площадке, разработанной Минцифры. По мнению городских властей, это позволило сделать процедуру максимально прозрачной.

Предложения от горожан мэрия принимала с 15 декабря прошлого года по 16 января нынешнего. Жители могли выбрать одну из предложенных общественных территорий или предложить свою. Процедура голосования отличалась от предыдущих лет.

– Если раньше мы использовали Google-формы, то в этом году площадкой голосования стала «Платформа обратной связи», разработанная Министерством цифрового развития России с верификацией через портал «Госуслуги». Это позволило сделать процедуру максимально прозрачной, – пояснил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

За месяц в опросе приняли участие около 30 тысяч человек. В общей сложности они предложили 556 вариантов общественных зон для благоустройства.

О нацпроекте Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в России с 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Цель – создание удобной, качественной и комфортной городской среды для граждан. В рамках проекта благоустраивают дворовые территории (при финансовом участии жильцов) и общественные пространства. Выбор общественных территорий происходит на основе рейтингового голосования. Те объекты, которые набрали наибольшее количество голосов, получают финансирование в первоочередном порядке. В Екатеринбурге за время реализации программы было благоустроено 167 дворовых территорий, а также пять общественных. Это набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, парк «Зеленая роща», сквер у Оперного театра, парк имени XXII Партсъезда, первая очередь Преображенского парка в Академическом районе. В этом году будут продолжены работы по благоустройству Солнечных аллей в микрорайоне Солнечный.

Первое место занял парк имени Чкалова площадью 14 гектаров, расположенный в периметре улиц Чкалова, Громова, Академика Бардина и Начдива Онуфриева. Он набрал больше 46 процентов голосов. Как рассказала председатель комитета благоустройства городской администрации Тамара Благодаткова, последний раз масштабные работы по благоустройству парка проводились давно, поэтому вопрос об улучшении территории назрел.

– Почти каждый день гуляем с ребенком в этом парке. Не хватает фонарей и урн, асфальтированные дорожки в очень запущенном состоянии – сложно проехать на велосипеде и с коляской, – прокомментировала екатеринбурженка Татьяна Мелехина.

Второе место с небольшим отставанием занял еще один крупный парк – 50-летия ВЛКСМ, расположенный в квартале улиц Ясной – Шаумяна – Чкалова. Также в шорт-лист вошли летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова и парк имени Энгельса.

Пока с помощью опроса определены лишь претенденты. Какая именно из территорий будет благоустроена в 2024 году, горожане решат в ходе рейтингового голосования, которое пройдет с 15 апреля по 30 мая текущего года.

Мнение Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области: – При реконструкции общественных территорий, как правило, не только обновляется действующая, но создается новая досуговая инфраструктура – с современными детскими и спортивными площадками, качественным покрытием, уличной мебелью, освещением и прочее. Все это проводится при очень серьезной финансовой поддержке из областного и федерального бюджетов. Поэтому конкуренция за «вывод своей площадки» в лидеры рейтингового голосования среди горожан с каждым годом возрастает.