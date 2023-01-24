В РЭК Свердловской области пояснили, кому нужно перепрограммировать счетчики электроэнергии

Изменения принципов тарификации не коснутся тех, кто оплачивает электроэнергию по одноставочному тарифу. Фото: Алексей Кунилов

Член экспертной группы при региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области Владимир Имамов прокомментировал введение на Среднем Урале новых тарифов на электричество и отмену ночного тарифа. Также он рассказал, кому будет необходимо перепрограммировать электросчетчики.

Ранее сообщалось, что свердловская РЭК во исполнение приказа ФАС РФ приняла постановление об установлении новых тарифов на электричество, а также об отмене ночного тарифа. Свердловская область оставалась последним регионом России, где в дневное время в выходные и праздничные дни применялся расчет электричества по ночному тарифу.

По словам Владимира Имамова, изменения принципов тарификации не коснутся тех, кто оплачивает электроэнергию по одноставочному тарифу. При этом потребителям, у которых при расчете применяется тариф "день-ночь", нужно будет обратиться в сетевую или сбытовую организацию для перепрограммирования счетчиков.

"Прежде имеет смысл проанализировать долю потребления в ночное время. Согласно нашему анализу, применение тарифа "день-ночь" более выгодно для потребителей, доля энергопотребления у которых по ночам превышает 27%. И таких людей, по нашей оценке, не слишком много. Поэтому большинству жителей будет выгодно перейти к оплате электричества по единому тарифу, отказавшись от перепрограммирования. Такие изменения в расчетах оплаты нужно согласовать со своей управляющей организацией или энергосбытовой организацией", — рассказал "Областной газете" член экспертной группы при РЭК Свердловской области, региональный представитель Научно-экспертного совета по энергетике при Совете Федераций РФ в Свердловской области, член экспертного совета при комитете Государственной Думы по энергетике Владимир Имамов.

Напомним, прежнее постановление "О применении тарифов на электрическую энергию для населения" действовало с 2011 года. Согласно документу, на Среднем Урале для расчета потребления электричества в будни с 7:00 до 23:00 применялся дневной тариф, а с 23:00 до 7:00 часов и в выходные и праздники круглосуточно использовался ночной тариф. Также ранее сообщалось, что в Свердловской области планируют поднять суммы компенсаций на оплату услуг ЖКХ для социально незащищенных граждан.