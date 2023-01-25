Если пить – то качественную

Артур Гузаиров показывает установки с мембранными фильтрами на новой станции. Фото: Павел Ворожцов.

В четвертом по величине городе Свердловской области – Первоуральске введена в работу новая насосно-фильтровальная станция, которая обеспечит чистой питьевой водой более 100 тысяч жителей. Крупный коммунальный объект возведен за четыре года в рамках федерального проекта «Чистая вода» (нацпроект «Экология»), стоимость работ составила 630,5 млн рублей. Корреспондент «ОГ» Юлия БАБУШКИНА на месте убедилась, что установленное на станции современное оборудование способно в автоматическом режиме обеспечить самое высокое качество очистки воды.

Хлорка, и только

Жители городского округа Первоуральск – более 145 тысяч человек – черпают воду из двух источников: наземного – Верхне-Шайтанского пруда и подземного – скважин в Нижнесергинском районе. Ежесуточно муниципалитет потребляет 52 тысячи кубометров воды, половина этого объема приходится на водоем, половина – на скважины. Как рассказали «ОГ» в МУП «Водоканал», вода из скважин благодаря их большой глубине поступает достаточно чистая. А вот качество воды из пруда оставляет желать лучшего. На него негативно влияет целый ряд факторов: погодные условия, экологическая обстановка, биологические процессы внутри самой воды (как, например, рост водорослей в период ее «цветения»).

До недавнего времени воду из пруда очищала насосная станция, построенная еще в 1950-е годы. Она подавала первоуральцам 24–26 тысяч кубометров воды в сутки, и только 6 тысяч из них отфильтровывались.

Старая станция, построенная в 1950-е, скорее всего, будет снесена. Фото: Павел Ворожцов

– На станции были установлены четыре больших резервуара, внутри них – лопасти, а сверху – сетка с крупными ячейками, – говорит директор МУП «Водоканал» Артур Гузаиров. – Вода очищалась механическим способом, а дальше шло ее тотальное хлорирование. В итоге в квартиры горожан она поступала мутной, иногда с бурым оттенком и характерным запахом. Жители, естественно, жаловались. Но другой технологии очистки не было.

Ситуацию усугубляло состояние магистральных сетей холодного водоснабжения, по которым вода поступала от станции к населению. Их износ достиг 80 процентов, что повлекло за собой рост коммунальных аварий. Дефицит воды надлежащего качества стал для Первоуральска острой проблемой, решать которую нужно было как можно скорее.

Без резерва никак

В 2016 году МУП «Водоканал» разработал проект новой насосно-фильтровальной станции мощностью 36 тысяч кубометров воды в сутки – в полтора раза больше старой.

– В округе активно строится жилье, в том числе высотное. В такие дома воду надо подавать больше и с хорошим напором, поэтому в проекте был заложен резерв, – пояснил заместитель главы ГО Первоуральск по вопросам ЖКХ Денис Поляков.

При поддержке областного министерства энергетики и ЖКХ муниципалитет сумел вой­ти в число участников федерального проекта «Чистая вода», и с 2018 года началось строительство нового объекта. Расходы на его возведение составили 630,5 млн рублей, это средства областного правительства, мэрии и городского «Водоканала».

К концу 2021 года была готова коробка здания, установлена большая часть оборудования, запущены современные водяные фильтры. В 2022 году на станции достраивались резервные емкости, насосы, трубопроводы, предназначенные для работы объекта в случае крупной коммунальной аварии и с учетом перспективы ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов.

На днях станцию запустили в пусконаладочном режиме.

Есть результат

– Уникальность новой станции состоит в том, что на ней установлены особые мембранные фильтры с размером ячеек 0,02 микрона, – говорит глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец. – С их помощью происходит максимальная очистка воды от различных примесей, химических элементов. Система фильтрации настолько тонкая, что важный для организма человека солевой состав воды не меняется, как в случае с хлоркой. То есть все полезное, что есть в воде, сохраняется. При этом процесс очистки практически полностью автоматизирован.

В пусконаладочном режиме станция будет работать до конца 2023 года, отметил Игорь Кабец: современную систему фильтрации нужно «обкатать» в разные сезоны – с паводком весной, жарой и дождями – летом, листвой, хвоей и «цветением» воды – осенью. В течение всего года в ежедневном режиме будет производиться забор водных проб – непосредственно с водохранилища и на выходе со станции. Анализировать их будет муниципальный «Водоканал» совместно с Роспотребнадзором.

– Пробы уже берутся, результаты лабораторных исследований передаются в надзорный орган, нареканий нет – вода соответствует требованиям. Перемены увидели и жители округа – звонят, говорят на личных приемах и выездных совещаниях, что питьевая вода в кранах стала намного лучше, – сказал глава округа.

В ближайших планах первоуральских властей – замена участков магистральных сетей ХВС в городе, износ которых наиболее высокий. Обновление всей водоснабжающей инфраструктуры позволит обеспечить чистой питьевой водой практически все население и существенно снизить количество коммунальных аварий, а в итоге – повысит качество жизни людей. А также избавит от необходимости строить дополнительные водоочистные объекты в условиях активной застройки.

Справка : По федеральному проекту «Чистая вода» в Свердловской области: в 2019 году модернизирована система водоснабжения Кировграда (насосные станции 1-го подъема), вложено 70 млн рублей;

в 2020 году построены водозаборные сооружения и сети водоснабжения в Верхней Туре, вложено почти 93 млн рублей;

в 2022 году построен новый комплекс водоснабжения Кушвы от Половинкинского участка подземных вод, вложено почти 775 млн рублей; модернизирована насосная станция 2-го подъема в поселке Монетный под Березовским, вложено почти 47 млн рублей; прошло техническое перевооружение объектов водоподготовки в Каменском и Богдановичском районах, вложено почти 50 млн рублей. На 2023–2024 годы планируется: строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки в поселке Черноисточинск (Горноуральский ГО), стоимость проекта – почти 7 млрд рублей;

реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла, стоимость проекта – 752 млн рублей;

модернизация объектов водоподготовки в Ивдельском, Каменском и Богдановичском районах, Махнево, Новой Ляле, ЗАТО Свободный. Расходы составят 321 млн рублей.