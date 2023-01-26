65 000 екатеринбургских семей в 2022 году подключились к гигабитному интернету от МТС

Фото: Галина Соловьёва

МТС сообщает о рекордном расширении сети фиксированной связи в Екатеринбурге. В 2022 году домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с появился ещё в 65 тысячах домохозяйств.

Благодаря строительству новых сетей в последнем квартале прошедшего года домашний интернет «пришёл» ещё в 4000 домовладений. Гигабитные скорости стали доступны новосёлам 11 домов жилого квартала «Близкий», расположенного в районе улиц Академика Сахарова и Академика Парина, ЖК «Меридиан» на ул. Евгения Савкова, ЖК «Демидовский» на ул. Энтузиастов, ЖК «Крылов» на ул. Татищева и в доме №43 по ул. Аптекарской. Всего же за 2022 год фиксированная связь нового поколения стала доступна 65 000 екатеринбургских абонентов.

Увеличение скорости передачи данных было достигнуто за счёт прокладки волоконно-оптических линий связи в новых жилых комплексах уральской столицы и модернизации, ранее проложенных сетей в старом жилом секторе многоквартирных домов. Интернет на скорости до 1 Гбит/с дает возможность использовать большее число устройств без потери качества даже в часы пиковых нагрузок, подключать «умные приборы», смотреть ТВ и видео в HD формате, скачивать «тяжелый» контент за секунды, пользоваться различными цифровыми сервисами МТС.

«Темпы жилищного строительства в Екатеринбурге одни из самых высоких в стране. Мы учитываем этот фактор при планировании своей работы и стараемся обеспечить новосёлов качественной связью с первых же дней после сдачи дома. Порой фиксированная связь приходит в новые кварталы даже раньше мобильной. И тогда скорость интернета играет определяющую роль, поскольку на домашнюю Wi-Fi-сеть ложится ответственность за работоспособность мессенджеров всех членов семьи. Большинство наших новых абонентов, порядка 80%, отдают предпочтение пакетным тарифам. Это упрощает оплату нескольких услуг одним счётом и позволяет экономить до 40% затрат на связь», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить информацию и оставить заявку на подключение можно на сайте МТС в Екатеринбурге.