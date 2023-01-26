Энергетики призывают свердловчан не торопиться с перенастройкой электросчетчиков

С 1 января свердловчан автоматически перевели на расчеты по единому тарифу. Фото: Александр Зайцев

Представители энергетических компаний призывают свердловчан не торопиться с перепрограммированием счетчиков электроэнергии, так как для большинства жителей региона возвращаться к тарифу "день-ночь" может быть невыгодно. Кроме того, существует высокий риск столкнуться с действиями мошенников.

В мае 2022 года была принята новая методика расчета электроэнергии, согласно которой платежи по тарифам "день-ночь" должны быть равны платежам по одноставочному тарифу. По Свердловской области двуставочные тарифы были ниже на 17,6 %, поэтому Региональной энергетической комиссии (РЭК) пришлось их увеличить.

В декабре прошлого года Федеральная антимонопольная служба отменила постановление РЭК и предписала отменить применение ночного тарифа в выходные и праздничные дни. На Среднем Урале ввели новые тарифы на электричество, а также отменили расчет по ночному тарифу в дневное время по выходным и в праздники.

Руководитель управления тарифов и ценообразования Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Наталья Разумова сказала, что перепрограммировать приборы учета пока не нужно. С 1 января свердловчан автоматически перевели на расчеты по единому тарифу. При этом показания нужно передавать, как и раньше, указывая киловатты по дневному и ночному тарифу.

"Перепрограммировать счетчики не имеет смысла, так как расчет платежей уже ведется по одноставочному тарифу. И к предложениям провести перепрограммирование следует относиться с осторожностью. Мошенники могут воспользоваться случаем, собрать деньги, но ничего не сделать или, что еще хуже, нарушить пломбу, а за это положен штраф", — пояснила Наталья Разумова.

Как сообщал ранее член экспертной группы при РЭК Свердловской области Владимир Имамов, перенастраивать счетчики для применения тарифа "день-ночь" может быть выгодно для тех, у кого доля энергопотребления по ночам превышает 27 %. Специалисты рекомендуют проанализировать расход энергии в течение нескольких месяцев, посчитать затраты по одному и другому варианту и уже после этого сделать выбор, перенастраивать счетчики или нет.

По словам начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии Россети Урал — ОАО "МРСК Урала" Владимира Черепкова, подать заявление о применении двухтарифной системы можно будет в любое время.

"Обращаться с заявлением нужно в энергосбытовую или энергосетевую организацию, с которой заключен договор на обслуживание дома. В квитанциях за коммунальные услуги будет описан новый механизм начисления платы за электроэнергию, указаны телефоны горячих линий, по которым можно получить необходимые разъяснения. Подробные инструкции будут размещены на сайтах УК и сбытовых компаний", — пояснил Владимир Черепков.

Подробный материал читайте в "Областной газете" 27 января.