В Екатеринбурге завершилась модернизация "ГРС-1 Свердловск"

После проведения работ пропускная способность станции увеличилась на 15 %. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В рамках договоренностей, достигнутых между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и руководством "Газпрома", в Екатеринбурге завершилась модернизация "Газораспределительной станции-1 Свердловск". После проведения работ пропускная способность станции увеличилась на 15 %.

Реконструкция ГРС‑1 в Екатеринбурге проводилась полностью за счет инвестиций "Газпрома" — компания вложила в проект 100 млн рублей. Рабочие заменили трубопроводную арматуру, технологические трубопроводы, узлы и системы ГРС, а также установили современный ультразвуковой счетчик на узле учета газа.

"Работы завершены, и проектная производительность "ГРС‑1 Свердловск" суммарно по всем выходам составляет 465 тысяч кубометров в час. Создана техническая возможность подключения к системе газоснабжения потенциальных и перспективных потребителей, в том числе социально значимых объектов Екатеринбурга и Березовского в рамках социальной газификации", — пояснил глава регионального минЖКХ Николай Смирнов.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что в 2021 году Евгений Куйвашев обращался к главе Минэнерго РФ Николаю Шульгинову с просьбой поддержать реконструкцию дефицитных газораспределительных станций на Среднем Урале — всего их в регионе восемь. Для получения финансирования работ по модернизации нужно было включить проекты в программу "Газпрома". В марте прошлого года прошло совещание под руководством зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова, на котором стороны договорились уже о конкретных шагах по модернизации газотранспортной системы в регионе.

Помимо модернизации "ГРС‑1 Свердловск" Евгений Куйвашев и руководство "Газпрома" также запланировали реконструкцию трех газораспределительных станций — в Сухом Логу, Арамиле и Сысерти. Кроме того, до 2025 года в Камышлове, Реже и Артемовском появятся новые ГРС.