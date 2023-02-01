Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
1 февраля 2023, 13:26

Евгений Куйвашев выделил субсидии свердловским муниципалитетам на развитие ЖКХ

Благоустройство

Субсидии предназначены на газификацию, замену лифтов и обустройство контейнерных площадок. Фото: Алексей Кунилов

По решению губернатора Свердловской области в 2023 году из бюджета региона муниципалитеты получат субсидии на замену лифтов, газификацию и создание контейнерных площадок.

400 миллионов рублей, предназначенных для замены старых лифтов, распределят между Асбестом, Заречным, Екатеринбургом, Нижним Тагилом и Лесным, сообщает департамент информационной политики региона. 

"Эти муниципалитеты успешно прошли все этапы отбора заявок на замену лифтов, отработавших назначенный срок службы. Принятие постановления позволит своевременно и эффективно использовать бюджетные средства для создания безопасных и благоприятных условий проживания свердловчан и реализовать задачи национального проекта "Жилье и городская среда", — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. 

352 миллиона из бюджета региона будут направлены на газификацию в Нижнесергинском, Красноуфимском и Алапаевском районах. Там планируют построить межпоселковые газопроводы. 

Еще 9 муниципалитетов получат 20 млн рублей на оборудование контейнерных площадок, что способствует реализации национального проекта "Экология". Субсидии направят в Ивдель, Туринск, Кировград, Новоуральск, Сысерть, Красноуфимск, Нижняя Салда, Карпинск и Белоярский городской округ.

Подробный материал о распределении субсидий свердловским муниципалитетам выйдет в печатной версии "Областной газеты" 2 февраля 2023 года. 

Напомним, Свердловская область до 2025 года получит почти 5 млрд рублей на модернизацию ветхой инфраструктуры ЖКХ. 

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.02.2023, 17:05 / Общество
В Нижнем Тагиле задержали мошенника, похитившего около миллиона рублей у пенсионеров
01.02.2023, 16:47 / Общество
В Екатеринбурге дети участников СВО получат льготные путевки в загородные лагеря
01.02.2023, 16:15 / Общество
Полиция установила личности пяти погибших в поселке Дружинино
01.02.2023, 15:46 / Общество
Организатор фиктивного кредитного кооператива предстанет перед судом в Екатеринбурге
01.02.2023, 14:51 / Общество
Между Екатеринбургом и Челябинском начали курсировать дополнительные "Орланы"