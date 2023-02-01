Евгений Куйвашев выделил субсидии свердловским муниципалитетам на развитие ЖКХ

Субсидии предназначены на газификацию, замену лифтов и обустройство контейнерных площадок. Фото: Алексей Кунилов

По решению губернатора Свердловской области в 2023 году из бюджета региона муниципалитеты получат субсидии на замену лифтов, газификацию и создание контейнерных площадок.

400 миллионов рублей, предназначенных для замены старых лифтов, распределят между Асбестом, Заречным, Екатеринбургом, Нижним Тагилом и Лесным, сообщает департамент информационной политики региона.

"Эти муниципалитеты успешно прошли все этапы отбора заявок на замену лифтов, отработавших назначенный срок службы. Принятие постановления позволит своевременно и эффективно использовать бюджетные средства для создания безопасных и благоприятных условий проживания свердловчан и реализовать задачи национального проекта "Жилье и городская среда", — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

352 миллиона из бюджета региона будут направлены на газификацию в Нижнесергинском, Красноуфимском и Алапаевском районах. Там планируют построить межпоселковые газопроводы.

Еще 9 муниципалитетов получат 20 млн рублей на оборудование контейнерных площадок, что способствует реализации национального проекта "Экология". Субсидии направят в Ивдель, Туринск, Кировград, Новоуральск, Сысерть, Красноуфимск, Нижняя Салда, Карпинск и Белоярский городской округ.

Подробный материал о распределении субсидий свердловским муниципалитетам выйдет в печатной версии "Областной газеты" 2 февраля 2023 года.

Напомним, Свердловская область до 2025 года получит почти 5 млрд рублей на модернизацию ветхой инфраструктуры ЖКХ.