Сотня нужных идей

В Верхней Туре благодаря инициативному бюджетированию в прошлом году появился арт-объект «Времена года». Фото: «Открытый лесной»

В Свердловской области стартовал региональный конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования – в рамках него муниципалитеты и область софинансируют предложенные жителями проекты в сфере дополнительного образования, благоустройства и внедрения информационных технологий в муниципальных учреждениях культуры. Популярность конкурса растет: с 2017 года число проектов, заявленных на него, выросло в 13 раз. В этом году, по данным областных властей, в конкурсе планируют принять участие 50 муниципалитетов с более чем 100 проектами общей стоимостью до 140 миллионов рублей. Из бюджета региона будет запрошено до половины этой суммы.

Позитивный опыт

Как рассказали «ОГ» в министерстве экономики и территориального развития, муниципалитеты активно отправляют заявки. Практически в каждой – несколько проектов. Так, жители Красноуфимска мечтают обустроить спортивную площадку в отдаленном микрорайоне города и оборудовать соляную комнату и логопедический кабинет в одном из детских садов.

Из городского округа Богданович, где два года назад при областной поддержке реализовали пять общественных инициатив, в этом году прислали шесть проектов. Горожане хотят привести в порядок парк у мясокомбината: сделать освещение, построить детскую и спортивную площадки и скамейки, оборудовать цветники, высадить деревья и кустарники. В это они готовы вложить 194 тысячи рублей из личных средств, а пока сами начали благоустройство парка – по согласованию с администрацией срубили аварийные деревья, выкорчевали пни, подготовили основание под детскую площадку.

– Мы всегда готовы помочь людям, которые хотят что-то улучшить и готовы действовать. В этом году заявили на конкурс шесть проектов на сумму более 11 миллионов рублей и готовы их реализовать. Инициативное бюджетирование – реально работающий механизм участия граждан в местном самоуправлении. Можно сидеть и быть недовольным, что что-то не так, а можно взять инициативу в свои руки, что жители нашего округа и делают, – прокомментировал «ОГ» глава городского округа Олег Нейфельд.

– Столько обсуждали этот проект – и вот движение началось, надеемся на победу, – поделилась жительница города Елена Павлова. – Планируем с детьми здесь гулять – старшая дочка уже спрашивает, когда будем ходить в обновленный парк.

Интересные проекты, реализованные в прошлом году Аллея памяти (п. Озёрный, Режевской ГО)

Фотогалерея под открытым небом «Я люблю Арти» (р. п. Арти)

Сельский досуговый парк (п. Нагорный, ГО Верхняя Пышма)

Часы «Времена года» (ГО Верхняя Тура)

Хоккейный корт (поселок Горноуральский)

Памятный знак «Пересечение 60-й параллели и 60-го меридиана» и патриотический комплекс «Воинское братство» (Волчанск)

ArtScience-парк (Краснотурьинск)

Пять проектов заявили сельские территории. В селе Ильинское жители хотят обустроить современную спортивно-игровую площадку. В поселке Красный Маяк – общественное пространство с площадкой для мини-футбола, детской зоной и благоустроенной площадкой у обелиска участникам войны.

Как говорят жители поселка, они решили сделать это для подрастающего поколения, ведь лето здесь проводят порядка 150 детей – почти половина численности населения.

В Байнах мечтают о месте отдыха для маленьких сельчан, а в селе Кунарское планируют реализовать сразу два проекта – организовать детскую площадку и музейную комнату «Русская изба».

– Механизм инициативного бюджетирования опробовали два года назад – обновили музейную комнату трудовой и боевой славы в нашем ДК. Поэтому сельчанам интересно придумывать и воплощать в жизнь новые идеи, – говорит начальник Управления Кунарской сельской территории Валентина Мартышкина.

Механизм инициативного бюджетирования реализуется в Свердловской области с 2017 года в рамках региональной программы. Муниципалитеты могут участвовать в конкурсе ежегодно и подавать неограниченное количество заявок. Предполагается, что часть средств – от 1% для сельских территорий и от 5% для городских – стоимости проекта вносят люди, которые в нем заинтересованы, остальные расходы берут на себя областной и муниципальный бюджеты, а также местный бизнес. За шесть лет число проектов, заявленных на региональный конкурс, выросло в 13 раз. Началось все с семи проектов в шести муниципалитетах, а в прошлом году на конкурс было подано уже 90 заявок от 34 муниципальных образований. Всего за эти годы на региональный конкурс поступило 255 заявок с инициативами граждан, из них 179 стали победителями. В 2022 году по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из областного бюджета было профинансировано рекордное за шесть лет количество предложений свердловчан. Их общая стоимость составила 96,1 миллиона рублей, из которых больше 42 миллионов – средства областного бюджета. На 2023–2025 годы в областном бюджете предусмотрены средства на внедрение механизмов инициативного бюджетирования в размере 50 млн рублей ежегодно.

В рядах новичков прибыло

Вдохновившись успешным опытом других территорий, к конкурсу подключается все больше муниципалитетов. Например, впервые решили участвовать в нем жители Байкаловского района: воспитанникам детской школы искусств в райцентре нужен новый рояль. Старый инструмент есть, но для концертной деятельности он уже не подходит. Новый рояль стоит больше 2,3 миллиона рублей. Родители учащихся идею поддержали и собрали в поддержку проекта около 270 подписей. Сами байкаловцы готовы вложить в покупку 117 тысяч рублей, еще 235 тысяч выделят предприниматели.

– Благодаря инициативному бюджетированию у нас появился шанс приобрести новый рояль при поддержке областного бюджета. Опыт для нас новый, поэтому консультировались с коллегами из Туринска. Если все получится, на следующий год обязательно будут новые идеи от активных жителей – рассказала «ОГ» замглавы по социальным вопросам Байкаловского района Ольга Емельянова.

Еще несколько муниципалитетов-новичков готовят заявки. Как сообщил министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков, в этом году ожидается существенное расширение географии участников.

– Прогнозируем подключение к проекту порядка 15 муниципалитетов, которые ранее не участвовали. Это Нижний Тагил, Белоярский, Каменский, Талицкий городские округа, город Ирбит, а также Ирбитский, Камышловский, Таборинский районы и другие, – отметил он.

Верхний Тагил планирует участие в конкурсе с проектами благоустройства детской площадки в новом микрорайоне и создания арт-объекта, который может стать новой достопримечательностью города. Его идейные вдохновители – верхнетагильские историки-родоведы. Шестиметровую декоративную композицию планируют выполнить в виде башни на историческом здании волостного управления (ныне там размещается музей) с колоколом и часами с мелодией и боем.

– После того как в прошлом году в городе открыли «Набережную огней», благоустроенную благодаря победе муниципалитета во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, жители поверили, что ничего невозможного нет. И начали предлагать собственные проекты,- рассказала «ОГ» заместитель главы городского округа Наталья Кропотухина.

В 2021 году в селе Кунарском обустроили музейную комнату «Мы памятью нашей бессмертны». Это вдохновило жителей, и в нынешнем году они предложили еще два проекта. Фото: Администрация ГО Богданович

Как принять участие 1. Собрать инициативную группу (не меньше 10 человек) 2. Разработать проект по одному из следующих направлений: благоустройство территории (обустройство детских площадок, мест для занятия физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение)

дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, приобретение программных средств для муниципальных организаций дополнительного образования);

развитие и внедрение информационных технологий в муниципальных учреждениях культуры. 3. Собрать подписи жителей, согласных поучаствовать в реализации мероприятия, и найти организации, желающие финансово поддержать проект. 4. Прийти с заявкой в администрацию города/района. Там помогут составить смету и подыскать инвестора от бизнеса (если самостоятельно найти не смогли). 5. Дождаться результатов конкурсного отбора на муниципальном, а затем – на региональном уровне.