По поручению Евгения Куйвашева финансирование строительной госпрограммы в регионе увеличилось на 2 миллиарда

Деньги предусмотрены на строительство школ, детских садов, поликлиник и других соцобъектов, а также обеспечение уральцев жильем. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добился увеличения финансирования строительной госпрограммы на 2 млрд рублей — соответствующее постановление было принято на заседании регионального кабмина. Деньги предусмотрены на строительство школ, детских садов, поликлиник и других соцобъектов, а также обеспечение уральцев жильем.

По словам главы регионального минстроя Михаила Волкова, изменения в госпрограмму Свердловской области в сфере строительства вносятся, чтобы привести ее в соответствие с законом о бюджете региона.

"Они [дополнительные средства] обеспечат строительство объектов государственной и муниципальной собственности, позволят завершить строительство объектов Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году и оказать поддержку гражданам при обеспечении жильем. Таким образом, общий объем госпрограммы на 2023 год за счет всех источников финансирования составит 27,3 миллиарда рублей", — заявил министр.

В 2023 году новые школы появятся в Екатеринбурге, Краснотурьинске, верхнепышминском поселке Кедровое, поселке Пышма, селах Нижнеиргинское Красноуфимского района и Косулино Белоярского района. В Мичуринском микрорайоне уральской столицы, селах Балтым и Сажино появятся новые детские сады.

Также планируется построить несколько учреждений культуры. Так, в селе Башкарка будет возводиться дом культуры, в Каменске-Уральском — центр культурного развития, а в Верхней Туре — центр культуры и искусств. Помимо этого, в 2023 году на Среднем Урале появятся новые здания 8 детских поликлиник.

Кроме того, средства предусмотрены на завершение объектов Международного фестиваля университетского спорта, среди которых Дворец дзюдо, Дворцы водных видов спорта в Екатеринбурге и Первоуральске, общежития, водоотводный канал, общественный и медицинский центры, тренировочное поле для регби и улично-дорожная сеть в Новокольцовском районе уральской столицы. Дополнительно деньги выделят на расселение аварийного жилья и обеспечение жильем отдельных категорий свердловчан. Улучшить свои жилищные условия в 2023 году смогут более 975 семей.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, возведение объектов инфраструктуры дает максимальный эффект для роста жилищного строительства и достижения целей нацпроекта "Жилье и городская среда".