Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
3 февраля 2023, 14:55

По поручению Евгения Куйвашева финансирование строительной госпрограммы в регионе увеличилось на 2 миллиарда

Евгений Куйвашев

Деньги предусмотрены на строительство школ, детских садов, поликлиник и других соцобъектов, а также обеспечение уральцев жильем. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добился увеличения финансирования строительной госпрограммы на 2 млрд рублей — соответствующее постановление было принято на заседании регионального кабмина. Деньги предусмотрены на строительство школ, детских садов, поликлиник и других соцобъектов, а также обеспечение уральцев жильем.

По словам главы регионального минстроя Михаила Волкова, изменения в госпрограмму Свердловской области в сфере строительства вносятся, чтобы привести ее в соответствие с законом о бюджете региона.

"Они [дополнительные средства] обеспечат строительство объектов государственной и муниципальной собственности, позволят завершить строительство объектов Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году и оказать поддержку гражданам при обеспечении жильем. Таким образом, общий объем госпрограммы на 2023 год за счет всех источников финансирования составит 27,3 миллиарда рублей", — заявил министр.

В 2023 году новые школы появятся в Екатеринбурге, Краснотурьинске, верхнепышминском поселке Кедровое, поселке Пышма, селах Нижнеиргинское Красноуфимского района и Косулино Белоярского района. В Мичуринском микрорайоне уральской столицы, селах Балтым и Сажино появятся новые детские сады.

Также планируется построить несколько учреждений культуры. Так, в селе Башкарка будет возводиться дом культуры, в Каменске-Уральском — центр культурного развития, а в Верхней Туре — центр культуры и искусств. Помимо этого, в 2023 году на Среднем Урале появятся новые здания 8 детских поликлиник.

Кроме того, средства предусмотрены на завершение объектов Международного фестиваля университетского спорта, среди которых Дворец дзюдо, Дворцы водных видов спорта в Екатеринбурге и Первоуральске, общежития, водоотводный канал, общественный и медицинский центры, тренировочное поле для регби и улично-дорожная сеть в Новокольцовском районе уральской столицы. Дополнительно деньги выделят на расселение аварийного жилья и обеспечение жильем отдельных категорий свердловчан. Улучшить свои жилищные условия в 2023 году смогут более 975 семей.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, возведение объектов инфраструктуры дает максимальный эффект для роста жилищного строительства и достижения целей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.02.2023, 18:33 / Общество
В Слободо-Туринском районе открыли четвертый ФАП после капремонта
03.02.2023, 17:32 / Общество
В Свердловской области на четыре дня объявлена первая степень опасности по смогу
03.02.2023, 16:52 / Экономика
Свердловская область получит дополнительно полмиллиарда рублей федеральной поддержки на развитие туризма
03.02.2023, 16:40 / Общество
Минприроды запретило проводить автогонки на водоеме Среднего Урала
03.02.2023, 16:23 / Культура
В честь своего 80-летия Свердловская киностудия откроет историческую выставку