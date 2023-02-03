«Будем делать выводы»

За год программой социальной догазификации заинтересовались более 40 тысяч свердловчан, но далеко не все успели подготовить свои дома к подключению газа. Фото: Павел Ворожцов

Несмотря на хорошие темпы реализации в Свердловской области программы социальной догазификации, процент обеспечения топливом домовладений еще достаточно низок. Об этом на заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения заявил первый заместитель губернатора Алексей ШМЫКОВ. Главам муниципалитетов поставлена задача оперативно исправить ситуацию, в том числе за счет разъяснительной работы с населением. Реализация мероприятий газификации станет одним из критериев оценки эффективности работы мэров.

«Это весьма низкий показатель»

Программа социальной догазификации реализуется в российских регионах с 2022 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. В ее рамках бесплатно подводится газопровод до границ земельных участков в уже газифицированных населенных пунктах. В Свердловской области на сегодняшний день по заявкам жителей газораспределительные организации построили почти пять тысяч газопроводов общей протяженностью 450 километров. Создана техническая возможность для подключения к газу 20 тысяч частных жилых домов.

Однако, как выяснилось, до конечного потребителя газ доходит не всегда. Доля домов, уже подключенных к газовым сетям, сегодня составляет всего 15 процентов от общего количества домовладений, имеющих такую возможность, заявил на заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

– Это весьма низкий показатель, и он тревожит, – отметил он.

Говорили об этом и руководители газораспределительных компаний, участвующие в заседании. Они, в частности, сообщили, что по итогам 2022 года в число аутсайдеров с наименьшим процентом подключения вошли три муниципалитета: Пышминский район, Среднеуральск и Алапаевский район. Там построены газопроводы, к которым могут подключиться от 100 до 200 домовладений, а реально подключившихся – не более 20–30. Между тем на возведение газовых сетей было потрачено 200 с лишним млн рублей.

Селам – газовая «ипотека» Правительство Свердловской области совместно с Россельхозбанком открыло жителям сельских населенных пунктов кредитную линию на газоснабжение и теплоснабжение жилых домов (так называемая «газовая ипотека»). Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Сельчане могут получить заем на сумму до 500 тысяч рублей, сроком до 60 месяцев и по льготной процентной ставке – от 3,25 до 5 процентов годовых. В регионе такой «ипотекой» уже воспользовались 15 свердловчан.

Взять под личный контроль

Алексей Шмыков напомнил участникам совещания, что программа социальной догазификации с ноября 2022 года решением президента была продлена на бессрочной основе. И ее реализация на территории Свердловской области однозначно будет продолжена.

Главам муниципалитетов он дал поручение обеспечить высокий процент подключений собственников жилья к газу, чтобы строительство межпоселковых газопроводов шло по графику. Для этого нужно взять под личный контроль вопросы догазификации и провести разъяснительную работу с населением.

– Выполнить программу можно только при слаженной совместной работе правительства региона, администраций муниципальных образований, регионального оператора и газораспределительных компаний. Прошу всех не забывать об этом. Главам муниципалитетов настоятельно рекомендую усилить информационно-разъяснительную работу с населением, в том числе с помощью СМИ. Особенно в части того, как жители могут компенсировать свои расходы на подключение к газовым сетям. Перечень категорий граждан, которые имеют на это право, недавно был расширен по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Выросла и сумма компенсации, – сказал Алексей Шмыков.

– Для каждого главы будут установлены персональные показатели эффективности работы в зависимости от количества подключившихся к газу домовладений. На их основании в конце года будем делать соответствующие выводы, – резюмировал он.

Компенсация для Нижнего Тагила Жителям Нижнего Тагила при переводе частных жилых домов с печного (либо угольного) отопления на газовое компенсируют затраты на приобретение внутридомового газопотребляющего оборудования. Осенью 2022 года заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила новый комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле. В рамках нацпроекта «Экология» из федерального бюджета городу было выделено 200 млн рублей. На эти средства 888 домовладениям будут компенсированы расходы на газовое оборудование. Средства уже поступили в Нижний Тагил. На ближайшем заседании штаба правительство региона заслушает доклад администрации города о проводимой работе.

Покупку и установку внутридомового газового оборудования по закону должен оплачивать собственник жилья. Фото: Павел Ворожцов

Газа – на миллиарды

– Работа, можно сказать, кипит, а жителей, реально подключившихся к газу, действительно немного. Очень часто главы муниципалитетов указывают газовым компаниям, какие газопроводы необходимо строить в первую очередь, а люди почему-то оказываются неготовыми к этому, – отметил курирующий выполнение программы областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

При этом непосредственно мероприятия социальной газификации идут в регионе хорошими темпами. Николай Смирнов сообщил, что по указу губернатора Евгения Куйвашева план-график догазификации региона был актуализирован. Исходя из заявок жителей, в него дополнительно включены почти 4,5 тысячи домовладений, для которых запланировано создание технической возможности подключения к газу до конца 2024 года. Это коснется более 70 тысяч домов.

Николай Смирнов напомнил, что строительство бесплатных газопроводов до границ земельных участков собственников ведется за счет инвестиционных программ газораспределительных организаций на общую сумму 850 млн рублей. А также за счет средств единого российского газового оператора – корпорации «Газпром».

– Между правительством Свердловской области и единым оператором заключено соглашение на открытие финансирования мероприятий по догазификации на общую сумму более 16 млрд рублей. В его рамках оператору уже направлены заявки на общую сумму почти 5,4 млрд рублей для проведения мероприятий по догазификации в 50 муниципалитетах. По результатам рассмотрения заявок в область уже перечислено более 4 млрд рублей, – отметил министр.

Региональный газовый оператор – компания ГАЗЭКС и газораспределительные организации свои задачи выполняют, подчеркнул министр. К примеру, АО «Регионгаз-Инвест» уже построило 233 километра газовой сети, обеспечив техническую возможность подключения шести тысяч домовладений – это больше всего по области. В настоящее время газовики строят более одной тысячи газопроводов и проектируют еще почти две тысячи.

Льготы на подключение к газу Средняя стоимость строительно-монтажных работ по газификации одного домовладения составляет 200–250 тысяч рублей. В эту сумму входит прокладка газовой сети непосредственно по участку владельца дома, установка и подключение внутридомового газового оборудования (плиты, котла, газового счетчика). Оплачивать ее обязаны собственники жилья. Региональным законом от 29.10.2007 г. №126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» предусмотрены гарантии газификации жилья в двух формах: компенсация в сумме 90 процентов этих затрат либо освобождение от платы на 90 процентов. В случае с компенсацией собственник жилья документально подтверждает расходы и ему безналичным платежом возвращаются до 100 тысяч рублей. Право на такую компенсацию (либо освобождение) имеют: • малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане; • граждане, которым досрочно установлена страховая пенсия по старости либо страховая пенсия по инвалидности (или социальная пенсия по инвалидности); • мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет; • педагоги и медики, работающие в поселках городского типа или в сельских населенных пунктах. Льгот будет больше По поручению губернатора Евгения Куйвашева перечень газовых льготников будет расширен, сообщил заместитель областного министра социальной политики Алексей Сабитов. В него, в частности, планируется включить: • участников и инвалидов Великой Отечественной войны; • ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей (в случае гибели ветерана/инвалида); • многодетные семьи; • работников государственных и муниципальных организаций, расположенных в поселках городского типа или в сельских населенных пунктах. Минсоцполитики подготовило соответствующий законопроект. Он внесен на рассмотрение в Заксобрание региона. Также губернатор распорядился увеличить сумму компенсации до 250 тысяч рублей. К каждому льготнику будет дифференцированный подход. Кроме того, планируется расширить перечень оборудования и материалов, расходы на которые можно компенсировать. К примеру, в список предлагается включить отопительные приборы (радиаторы, конвекторы) внутри жилого дома, газовую и тепломеханическую запорную арматуру, трубопроводы для систем отопления внутри дома. Соответствующий законопроект тоже готов. Оба документа будут обсуждаться 21 февраля на первом в этом году заседании Заксобрания. По словам Алексея Шмыкова, бюджетники в частном секторе городов не останутся без внимания. Решение включить их в перечень льготников будет приниматься ближе к середине года. Газовых льготников определят комиссии Решением губернатора на территории каждого муниципалитета будут созданы комиссии по оценке потребности жителей в компенсации затрат на подключение домов к газу. Члены комиссии будут проводить подворовые обходы и адресно определять количество граждан, попадающих под действие льгот. А также оказывать поддержку льготникам при подготовке документов на получение денежных средств.