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Общество / Благоустройство и ЖКХ
6 февраля 2023, 19:54

Правительство РФ выделит малым городам Среднего Урала 806 миллионов рублей

Невьянск

Дополнительный конкурс проводился для городов с населением от 100 до 200 тысяч человек. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство РФ выделит более 7 млрд рублей на реализацию проектов, которые стали победителями 7-го дополнительного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Свердловская область получит в 2023 году 806 миллионов рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Проекты комфортной городской среды оценивались специалистами в областях градостроительства, архитектуры, социологии, экономики, археологии и охраны культурного наследия.

В пресс-службе федерального кабмина отметили, что до 2022 года участвовать в конкурсе могли муниципалитеты с численностью населения до 100 тысяч человек. Дополнительный конкурс проводился для городов с населением от 100 до 200 тысяч человек.

"За все время проведения такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населенных пунктов", — подчеркнул Михаил Мишустин.

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Областная газета Свердловской области

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