Стали известны причины повышения тарифов на капремонт в Свердловской области

В 2022 году все подрядчики увеличили стоимость своих услуг примерно на 12%. Фото: Галина Соловьева

В январе 2023 года размер платежа вырос более чем на 40%, ставка за квадратный метр увеличилась с 10,51 до 14,81 рубля. Как пояснил на пресс-конференции в Екатеринбурге директор Фонда содействия капитальному ремонту МКД Свердловской области Станислав Суханов, повышение тарифа произошло из-за роста стоимости стройматериалов и увеличения цен на услуги подрядчиков.

По словам Станислава Суханова, такая ситуация сложилась не только на Среднем Урале, но и в целом по России. В 2022 году все подрядчики увеличили стоимость своих услуг примерно на 12%, это легло на плечи жителей. И если раньше верхняя планка повышения ограничивалась размером инфляции в течение 3 лет, то сейчас таких ограничений нет.

"Рост тарифа, который составил 41%, произошел в два этапа. В 2021 году изменение стоимости индексов составило 26%. В 2022 году индексы показали удорожание на второй квартал 2022 года еще почти на 14%. Эти индексы согласовывает и устанавливает Минстрой для каждого субъекта исходя из стоимости ресурсов. В то время как индексация составила всего 4% в пределах инфляции. С февраля 2023 года выросли цены на все материалы, нужно было либо сокращать объем работ, либо повышать индексы. Сейчас можно выразить надежду на то, что стоимость материалов больше расти не будет и даже снизится, поскольку появился запрет на вывоз за рубеж. Значит, на внутреннем рынке их останется больше, что скажется на цене", — пояснил Станислав Суханов.

Он также отметил, что рыночный тариф на капремонт немного выше того, который принят для жителей Свердловской области.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как в регионе ведутся работы по капремонту объектов культурного наследия.