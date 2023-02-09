Будут как новенькие

В перечень ремонтных работ входит восстановление фасада дома, замена кровли, внутренних коммуникаций, лифтов. Фото: из архива редакции «Ревдинский рабочий»

В 2022 году в Свердловской области в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ, были отремонтированы 666 домов и заменены 110 лифтов. По этому показателю регион вновь вошел в двадцатку лучших в стране. В планах нынешнего года – обеспечить, несмотря на рост стоимости стройматериалов и комплектующих, сопоставимые объемы выполнения работ.

Ремонты стали дороже

Статистику реализации программы озвучил вчера на пресс-конференции руководитель областного Фонда содействия капремонту Станислав Суханов. Он добавил также, что в 2022 году ее выполнение серьезно осложнил рост цен на стройматериалы и комплектующие. Более чем на 60 процентов подорожали кабельная продукция, лифтовое оборудование и т.д. Все подрядные организации, заключившие контракты на проведение ремонтов в домах, воспользовались правом увеличить их стоимость.

– Правительство России еще в 2021 году приняло постановление № 1667 о том, что строители могут поднять стоимость контракта максимум на 30 процентов. Но документ утверждался только на год, так как все ждали, что ситуация на рынке стройматериалов все-таки стабилизируется. А в 2022 году цены на материалы продолжили расти, и федеральным властям пришлось пролонгировать документ. В итоге стоимость смет на капремонт домов в Свердловской области выросла в общей сложности на 276 млн рублей. И эти расходы легли на плечи собственников жилья, так как фонд рассчитывается с подрядчиками теми средствами, которые платят жители в виде взносов на капремонт, – пояснил Станислав Суханов.

При этом он отметил, что по итогам 2022 года уровень собираемости взносов свердловчан на капремонт многоквартирных домов составил 96,4 процента, превысив средний показатель по стране.

В 2023 году фонд планирует отремонтировать еще 676 домов и заменить 102 лифта. Контракты на 622 объекта уже заключены с подрядчиками по ценам уровня 2022-го. Будут ли сметы дорожать и дальше, зависит от общей экономической ситуации в стране и регионе, отметил глава фонда содействия капремонту.

Впервые в области Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах действует в Свердловской области с 2015 года. За это время в регионе отремонтированы более восьми тысяч зданий. Начиная с 2023 года, в рамках программы впервые будут ремонтироваться дома, имеющие статус объектов культурного наследия. Это архитектурные памятники в Екатеринбурге – по улице Баумана, 2 (кинотеатр «Заря» 1956 года постройки), Пушкина, 14 (жилой дом Уралплана 1933 года постройки), Физкультурников, 30 (1935 года постройки) и другие. Проектно-сметная документация уже готова, контракты с подрядчиками заключены, до конца года их планируется восстановить. Общая сумма расходов на дома-памятники пока не озвучивается. В течение года фонд подготовит проектно-сметную документацию еще на шесть объектов культурного наследия, их ремонтом займутся уже в 2024 году.

Жители меняют приоритеты

По словам Станислава Суханова, сегодня в региональной программе капремонта многоквартирных домов числятся 29 тысяч зданий. Из них шесть тысяч – это дома, где взносы на капремонт аккумулируются не в фонде (в общем «котле»), а на спецсчетах самих домов. Еще пару лет назад таких домов было на порядок меньше.

– Тенденцию увеличения количества домов со спецсчетами мы наблюдали весь 2022 год, и скорее всего она продолжится и в 2023-м. Фонд относится к этому абсолютно нормально. Люди не хотят ждать 10–20 лет, пока в общем «котле» накопятся средства и можно будет отремонтировать дом. Выбирая спецсчет, они могут сделать это быстрее, не выходя за рамки программы. Так, в Березовском и Нижнем Тагиле многие дома перешли на спецсчета, аналогичная ситуация – в Екатеринбурге, – рассказал он.

Есть и другие примеры активности жителей. Так, в Новоуральске большинство жителей копят взносы на капремонт в общем «котле», то есть в фонде. Но им удалось скорректировать один из обязательных видов работ – замену кровли.

– Подрядчики, ремонтируя крыши домов, в основном используют шифер. Новоуральцев это не устраивает – они хотят металл. Муниципальные власти идут навстречу населению и ежегодно перечисляют фонду субсидию из местного бюджета, которая компенсирует расходы подрядчиков. И крыши городских домов делаются металлическими, – сказал руководитель фонда.

Вынужденный шаг На пресс-конференции Станислав Суханов пояснил, почему с 2023 года размер взноса на капремонт дома для жителей Свердловской области вырос с 10,51 до 14,81 рубля за квадратный метр. – Это общероссийская тенденция. Взнос был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов и увеличения затрат на «сметные ресурсы» – оплату труда, эксплуатацию строительных машин, техники. Для правительства Свердловской области и фонда это было непростое решение. Но рост ставки позволит обеспечить плановое выполнение региональной программы. В противном случае пришлось бы значительно сокращать объемы ремонтных работ, предприятия стройиндустрии лишились бы заказов на материалы, а жители – комфортных условий проживания, – сообщил он.