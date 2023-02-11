Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 февраля 2023, 13:00

У россиян появится возможность сэкономить на вывозе мусора

мусор

Заявление нужно подавать в управляющую компанию в течение 30 дней после возвращения домой. Фото: Алексей Кунилов

С 1 марта вступают в силу поправки к правилам оказания жилищно-коммунальных услуг. У россиян появится возможность платить за вывоз мусора меньше, если они отсутствовали дома 5 и более дней.

Сделать соответствующий перерасчет можно, предъявив подтверждение того, что вас не было дома продолжительное время: авиа- или железнодорожные билеты, турпутевку или командировочное удостоверение. Заявление нужно подавать в управляющую компанию в течение 30 дней после возвращения домой.

Перерасчет могут сделать как жители квартир с тарифом на вывоз мусора, который зависит от числа жильцов, так и те, у которых учитывается площадь жилых помещений.

"Но и здесь не без подводных камней: неясно, как быть тем, кто имеет несколько квартир, а живет только в одной, — механизма, чтобы доказать свое длительное отсутствие на квадратных метрах, не существует", — передает слова зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой "Парламентская газета".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.02.2023, 13:34 / Общество
В Свердловской области зарегистрировали 377 случаев ковида за сутки
11.02.2023, 13:00 / Общество
У россиян появится возможность сэкономить на вывозе мусора
11.02.2023, 12:04 / Спорт
На Среднем Урале стартовала "Лыжня России"
11.02.2023, 10:10 / Общество
Полицейские Екатеринбурга задержали "закладчика-флориста"
11.02.2023, 10:05 / Общество
Кибермошенники не дремлют: чем грозит пользователю взлом аккаунта в Telegram