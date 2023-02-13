Девять свердловских городов получат деньги на благоустройство

Победителей конкурса определяли в августе и декабре прошлого года. Фото: Алексей Кунилов

На реализацию проектов благоустройства 16 исторических поселений и малых городов УрФО, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года, получат 1,3 млрд рублей. Среди них — 9 городов в Свердловской области.

"За время проведения конкурса в регионах УрФО реализован уже 31 проект. Новые объекты стали визитными карточками городов и центрами притяжения жителей. Я рад, что небольшие населенные пункты уральских регионов так активно участвуют в конкурсе проектов благоустройства. Важно не сбавлять темп и с тем же энтузиазмом воплощать идеи в реальность", — заявил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Победителей конкурса определяли в августе и декабре прошлого года. На Среднем Урале средства получат Туринск, Кировград, Заречный, Ревда, Асбест, Березовский, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Сысерть.

Как напомнили в пресс-службе Аппарата полпреда Президента в УрФО, конкурс проводится по инициативе главы государства с 2018 года. Всего в рамках конкурса в уральских регионах был реализован 31 проект благоустройства. Мероприятие является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".