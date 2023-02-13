Теперь у них ровненько будет

С 2019 года в Нижнем Тагиле благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано почти 90 километров автодорог. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Власти Екатеринбурга и Нижнего Тагила обнародовали планы по капитальному ремонту дорог. В 2023 году в муниципалитетах приведут в порядок 22 дорожных участка общей протяженностью около 90 километров, на эти цели будет направлено порядка двух миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря активному участию обоих городов в нацпроекте «Безопасные качественные дороги»: в период его реализации они уже получили на ремонт дорожной инфраструктуры из федерального бюджета более 5,5 млрд рублей.

Увидели асфальт

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина с 2017 года. Нижний Тагил участвует в нем с 2019 года. За это время в муниципалитете уже отремонтировано почти 90 километров автодорог, на эти цели из федерального бюджета привлечено 2,5 млрд рублей.

– Нацпроект дает возможность восстанавливать дорожные объекты не только в центре города, но и в отдаленных районах. На некоторых улицах замены дорожного полотна не было много лет. Часть дорог вообще не видела асфальта. При поддержке федеральных и областных властей сегодня эти проблемы решаются, – говорит заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

В 2022 году в Нижнем Тагиле привели в порядок девять дорог в Дзержинском, Ленинском и Тагилстроевском районах. Показателен пример Ленинградского проспекта: здесь работы шли на двух участках – от улицы Зари до проспекта Дзержинского и от проспекта Дзержинского до улицы Юности. Общая протяженность капитально отремонтированной дороги составила 2,2 километра (в небольших муниципалитетах такой масштаб – большая редкость).

В 2023 году планируется восстановить пять дорожных участков по улицам Фрунзе, Тагилстроевской, Мира, а также на Черноисточинском шоссе от улицы Кирова. Всего – 70,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, тагильчане продолжат реконструкцию путепровода над железнодорожными путями в районе улицы Циолковского. Общая стоимость работ – почти миллиард рублей, контракты с подрядчиками заключены, ремонты стартуют с мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Нижний Тагил будет участвовать в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» до 2024 года. К этому времени здесь планируется комплексно отремонтировать 131 автодорогу общей протяженностью 203 километра, отметил глава города Владислав Пинаев.

– В результате 85 процентов дорог, входящих в так называемую Нижнетагильскую агломерацию, будут приведены в нормативное состояние. Кроме того, существенно снизится доля перегруженных транспортных магистралей и количество дорожных аварий, – добавил он.

Комментарий Василий Старков, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области: – Нижний Тагил и Екатеринбург не первый год показывают себя как хорошие соисполнители в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Нужно не снижать набранных темпов. У городов для этого все есть: и вовремя отторгованные и заключенные контракты, и опытные подрядные организации. Есть и доверие к управленческим командам. Поэтому правительство Свердловской области готово содействовать муниципалитетам в привлечении дополнительных средств из федерального бюджета на ускорение реализации национального проекта.

Комплексный подход

Екатеринбург тоже участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. За четыре года уральская столица получила из федерального бюджета на модернизацию дорожной инфраструктуры в общей сложности более трех миллиардов рублей. Ежегодно городские власти обновляли по 15–18 участков.

– В администрации было принято решение, что деньги, выделяемые по нацпроекту, идут исключительно на ремонт проезжей части. Но, чтобы обновить не только дорожное полотно, но и бортовой камень, тротуары, газоны, мы подключали средства из городского и областного бюджетов. То есть по факту инвестировали в дороги гораздо больше. И это видно не только по качеству асфальта в городе, но и по тому, как долго служат водителям и пешеходам отремонтированные дороги, – сказал начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

В 2022 году в уральской столице обновили 15 участков дорог общей протяженностью 18 километров – по улицам Краснофлотцев, Чапаева, Карла Либкнехта, Старых Большевиков и другим. Знаковым событием стало завершение реконструкции транспортной развязки на улицах Луганской – Объездной. Она проводилась в два этап начиная с 2021 года, что привело к огромным дорожным заторам. На проблему обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев, после чего строителей перевели на круглосуточный режим работы.

В 2023 году в Екатеринбурге планируется отремонтировать 17 участков автодорог общей протяженностью 17,3 километра. Это улицы Фрезеровщиков, Машинная, 8 Марта, Шейнкмана, Патриса Лумумбы и другие (полный перечень можно посмотреть на официальном сайте мэрии).Кроме того, продолжатся работы на самом капиталоемком объекте последних лет – развязке у концерна «Калина». Запуск движения по ней запланирован к 300-летию уральской столицы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, все объекты уже законтрактованы, общая стоимость работ – почти миллиард рублей. Сразу после весенних субботников подрядные организации приступят к исполнению взятых на себя обязательств.

Дороги «умнеют» В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге поэтапно внедряется интеллектуальная транспортная система (ИТС): на отремонтированных дорогах ставятся современные светофоры, видеокамеры и детекторы движения, фиксирующие поток машин и ДТП. Оборудование работает по принципу «зеленой волны», чтобы увеличить пропускную способность трасс, и интегрировано в федеральную сеть автомобильных дорог.