Москва утвердила презентованную Евгением Куйвашевым программу модернизации коммунальной инфраструктуры на Среднем Урале

Программа модернизации предусматривает финансирование на 2023-2024 годы в 8,3 млрд рублей. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Евгений Куйвашев представил правительственной комиссии по региональному развитию в РФ программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Свердловской области. Программу утвердили на федеральном уровне, сообщили в департаменте информполитики региона.

"Сегодня мы утвердили 15 региональных программ с федеральной финансовой поддержкой в размере 22,6 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на проекты модернизации и строительства 2,4 тысячи километров сетей. По данным субъектов, качество коммунальных услуг улучшится для более чем 326 тысяч граждан. А всего штабом на мероприятия в рамках таких региональных программ уже утверждено около 70 миллиардов рублей", — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Презентованная губернатором Свердловской области программа предусматривает в 2023–2024 годах финансирование объемом 8,3 миллиарда рублей. Из них 4,7 млрд будут направлены из федерального Фонда развития территорий. Средства вложат в модернизацию, реконструкцию, капремонт коммунальной инфраструктуры. В это число включены объекты тепло‑ и водоснабжения, а также водоотведения.

В рамках программы запланировано 115 мероприятий, среди них — строительство 4 коммунальных объектов. В 45 муниципалитетах проведут реконструкцию и капитальный ремонт ветхих и аварийных сетей. Будет охвачено 505,6 километра трубопроводов.

Напомним, программа модернизации коммунальной инфраструктуры была запущена в стране по инициативе Владимира Путина. Президент России анонсировал ее в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме.

"Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда. Задача — кардинально изменить ситуацию, последовательно снижать долю устаревших сетей так же, как мы это делаем, расселяя аварийное жилье и ремонтируя дороги", — подчеркнул тогда Владимир Путин.

В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев и правительство региона уделяют особо внимание технической модернизации жилищно-коммунального комплекса. В 2022 году на Среднем Урале на модернизацию сферы ЖКХ было выделено 4,2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Благодаря этому было обеспечено стабильное тепло- и водоснабжение жилых домов и зданий соцобъектов для почти 5 тысяч свердловчан. Для 59 тысяч жителей области улучшено качество услуги по водоотведению. Прекратился сброс недостаточно очищенных сточных вод.

В прошлом году в Свердловской области были построены три газовые котельные в Горноуральском городском округе, Красноуфимском и Алапаевском районах. Введены в эксплуатацию очистные сооружения в Нижней Салде, Слободо-Туринском сельском поселении и Красноуральске.

Напомним, сегодня региональные власти снова увеличили размер компенсаций на оплату услуг ЖКХ в Свердловской области.