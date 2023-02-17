В Краснотурьинске завершено строительство современного мусоросортировочного комплекса

Новый завод в Краснотурьинске построен в рамках реализации мусорной реформы. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Современный мусоросортировочный комплекс, построенный в Краснотурьинске, готов к вводу в эксплуатацию. В работу объект планируют запустить во втором квартале 2023 года. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Положительное заключение о соответствии объекта всем требованиям выдал региональному оператору компании "Рифей" департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Перевод на организованный сбор отходов, ликвидация несанкционированных свалок, а также создание новых объектов по сбору и утилизации мусора — это первоочередные меры по реализации мусорной реформы, обозначенные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Как рассказал исполнительный директор компании "Рифей" Федор Потапов, это первый мусоросортировочный завод такой мощности на севере региона, запуск которого позволит значительно сократить объем отходов, направляемых на полигон.

"К концу 2023 года будет достроен участок компостирования, который войдет в состав мусоросортировочного комплекса. Его запуск даст возможность при помощи современной технологии из органических отходов получать технический грунт для пересыпки полигона, что кардинально снизит вопрос его пожароопасности", — сказал Федор Потапов.

Проектная мощность мусоросортировочной линии рассчитана на 129 тысяч тонн ТКО в год. На завод будут поступать отходы из Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли, Карпинска, Североуральска, Ивделя, Пелыма, Верхотурья, поселка Гари. Далее в процессе сортировки будут выделять стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы и пластик. Спрессованное вторсырье направят на предприятия для производства новой продукции, сообщает департамент информационной политики региона.

Строительство нового объекта велось благодаря региональному проекту "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология".

Ранее сообщалось о том, что в России запретили выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику.