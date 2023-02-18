В 38 свердловских муниципалитетах благоустроят дворы и общественные пространства

Общая сумма, которую направят на благоустройство в 2023 году, составляет 1,73 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

В 2023 году в 38 муниципальных образованиях Свердловской области благоустроят 13 дворов и 45 общественных территорий. Работа будет проведена в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Общая сумма софинансирования работ по благоустройству, которая предусмотрена в бюджете Свердловской области, составляет 1,73 млрд рублей. В том числе 1,49 млрд рублей приходится на федеральный бюджет, 112, 3 млн рублей — на областной бюджет, 75,2 млн — на местные бюджеты, 55,3 млн — на внебюджетные источники, сообщает департамент информационной политики региона.

"В настоящее время от федерации поступила предварительная информация о том, что онлайн-голосование по объектам благоустройства в 2023 году будет проходить с 15 апреля по 31 мая. У нас уже завершились общественные обсуждения объектов, которые планируются к вынесению на голосование. В настоящее время мы находимся на стадии обработки поступающих от муниципалитетов отчетов с итогами данного этапа работ. По оперативной информации, в общественных обсуждениях приняло участие более 78 тысяч человек, 44 территории вынесены на рейтинговое голосование", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В прошлом году по региональной программе по формированию комфортной городской среды на Среднем Урале провели реконструкцию 366 дворов, 13 набережных, 16 скверов, 35 парков, 7 площадей, 143 аллей, улиц и бульваров. Было затрачено 1,8 миллиарда рублей, которые поступили в регион в качестве федеральной субсидии, еще 1,7 миллиарда были направлены в рамках иного финансирования.

Напомним, Свердловская область получит почти 3 миллиарда рублей на реализацию важнейших социальных инфраструктурных проектов.