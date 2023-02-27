В шести муниципалитетах Среднего Урала началась модернизация объектов ЖКХ благодаря поддержке Евгения Куйвашева

В течение двух лет в регионе будут построены новые очистные сооружения, реконструированы котельные, насосные станции и магистральные тепловые сети. Фото: Полина Зиновьева

В ближайшие два года в Арамиле, Каменске-Уральском, Реже, Первоуральске, Сысерти и Екатеринбурге проведут модернизацию объектов ЖКХ. Качество коммунальных услуг станет лучше еще для 110 тысяч уральцев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Работы в шести муниципалитетах Среднего Урала уже начались. Модернизация стала возможна благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и участию региона в федеральных программах.

В частности, Средний Урал получил 5,9 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Заявку на федеральный уровень от Свердловской области в 2022 году подавал Евгений Куйвашев.

В Арамиле в ноябре 2022 года началось строительство очистных сооружений. Новый комплекс, рассчитанный на переработку 5 тысяч кубометров воды в сутки, позволит привести стоки в нормативное состояние. Для населения Арамиля улучшится качество услуги водоотведения. Окончание строительных работ намечено на конец 2024 года.

"Это один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых с участием средств Фонда национального благосостояния. Его суммарная стоимость составляет около 2 млрд рублей. Обновить объекты системы водоотведения за счет только бюджетных средств было бы очень тяжело, так как требуется большой объем инвестиций. А здесь благодаря поддержке Фонда мы сможем построить объект", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

До конца 2024 года в Екатеринбурге планируют ввести в работу насосную станцию № 3, к которой подключат новые социальные объекты и жилые дома. В Реже к концу следующего года намерены достроить газотурбинную теплоэлектроцентраль. С ее помощью Режевской городской округ получит новый источник теплоснабжения и электроэнергии для объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры. В Сысерти к концу 2024 года сделают капитальный ремонт 3,71 километра тепловых сетей, а в Каменске-Уральском проведут реконструкцию газовой водогрейной котельной, увеличив ее мощность в несколько раз, с 6 МВт до 40,8 МВт.

До конца текущего года в Первоуральске завершат модернизацию 2,4 км магистральных и 24,4 км квартальных теплосетей. Также будет построено 8,7 км циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения.

Министр Николай Смирнов отметил, что теме модернизации ЖКХ особое внимание уделил Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию 21 февраля.

"Губернатор Евгений Куйвашев системно подходит к этим вопросам. Мы уже в этом году защитили на федеральном штабе программу по модернизации и ремонту сетевого комплекса на сумму более 8 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов — из федерального бюджета. Озвученные Президентом задачи — привлечение в отрасль в течение 10 лет 4,5 триллиона рублей, как бюджетных средств, так и внебюджетных средств по инвестиционным программам и концессионным соглашениям, позволит кардинальным образом модернизировать систему и обеспечить надежное и качественное снабжение жителей коммунальными ресурсами", — сказал Николай Смирнов.

Напомним, Свердловская область получит почти 3 млрд рублей на реализацию важнейших инфраструктурных проектов.