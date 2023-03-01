У россиян появилась возможность уменьшить плату за вывоз мусора

Перерасчет положен тем, кто не был дома более 5 дней. Фото: Галина Соловьева

У россиян появилась возможность запросить перерасчет платы за вывоз бытовых отходов из многоквартирных домов, если они по каким-то причинам временно не пользовались этой услугой. Такое постановление Правительства вступает в силу уже сегодня, 1 марта.

Скорректировать плату за вывоз мусора можно будет в случае отъезда в отпуск или командировку. Сумму пересчитают тем жильцам, которые не были дома больше 5 дней.

Нововведение касается и жильцов домов, которые оплачивают вывоз ТБО по числу прописанных людей в квартире, и тех, где для расчета учитывают площадь жилых помещений.

Для получения перерасчета необходимо написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы об отъезде. Это могут быть авиабилеты или туристические путевки, сообщает "Парламентская газета".

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, какие еще законы вступают в силу с 1 марта.