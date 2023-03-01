Евгений Куйвашев дал старт работе распределительных газопроводов в Ирбите

Новые газопроводы позволят подключить к газу 500 домовладений Ирбита. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе пяти распределительных газопроводов в Ирбите. Инфраструктура построена в рамках запущенной по инициативе Президента России программе социальной догазификации, сообщает департамент информационной политики региона.

"Газификация Ирбита началась 20 лет назад. Решение Президента России о проведении социальной газификации серьезно ускорило этот процесс. Сегодня мы вводим в строй 18 километров газопроводов. Это позволит подключить к газу почти 500 домов. А значит — жизнь 500 уральских семей станет теплее и уютнее. В планах до конца этого года охватить газификацией еще столько же ирбитских домов", — сказал Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Ирбит.

Губернатор подчеркнул, что правительство региона продолжает активно заниматься догазификацией свердловских сел и городов, а также оказывать материальную поддержку уральцам при подключении к сетям.

Отметим, в рамках социальной газификации в Свердловской области действует комплекс льгот на подключение. На Среднем Урале по инициативе губернатора Евгения Куйвашева расширен список льготников и газового оборудования, покупку которого жителям частично компенсируют за счет бюджета. В перечень включены многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены их семей в случае их гибели. Кроме этого, в список добавлены сельские учителя и врачи, а также сотрудники социальных учреждений и учреждений культуры, проживающие на селе. Данные категории граждан могут претендовать на компенсацию затрат до 90%.

До конца 2024 года в Свердловской области техническую возможность для догазификации необходимо создать для 71 146 домовладений, до 2028 года — для 92 394.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил Правительству России обеспечить стабильное финансирование программ бесплатной газификации и модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства.