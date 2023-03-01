На Среднем Урале открыли горячую линию по перерасчету за ЖКУ

Горячая линия по вопросам размера платы за ЖКУ будет работать по средам. Фото: Павел Ворожцов

Горячую линию по вопросам перерасчета за коммунальные услуги запускает в работу департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Она будет работать каждую среду с 9:00 до 17:00, сообщается в telegram-канале Госжилстройнадзора региона.

Для жителей Екатеринбурга, Арамиля и Березовского для консультации доступен номер (343) 312-07-50.

Жители других муниципалитетов могут получить ответы на вопросы по телефонам горячей линии в управленческих округах:

Восточный управленческий округ (34355) 6-41-45;

Горнозаводской управленческий округ (34354) 8-52-30;

Западный управленческий округ (34397) 3-21-64;

Северный управленческий округ (34385)-6-67-80;

Южный управленческий округ (34393) 2-33-88.

Ранее в Госжилстройнадзоре Свердловской области заявили, что проконтролируют правильность начислений платы за жилищно-коммунальные услуги в муниципалитетах.