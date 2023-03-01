На Среднем Урале открыли горячую линию по перерасчету за ЖКУ

Горячую линию по вопросам перерасчета за коммунальные услуги запускает в работу департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Она будет работать каждую среду с 9:00 до 17:00, сообщается в telegram-канале Госжилстройнадзора региона.
Для жителей Екатеринбурга, Арамиля и Березовского для консультации доступен номер (343) 312-07-50.
Жители других муниципалитетов могут получить ответы на вопросы по телефонам горячей линии в управленческих округах:
- Восточный управленческий округ (34355) 6-41-45;
- Горнозаводской управленческий округ (34354) 8-52-30;
- Западный управленческий округ (34397) 3-21-64;
- Северный управленческий округ (34385)-6-67-80;
- Южный управленческий округ (34393) 2-33-88.
Ранее в Госжилстройнадзоре Свердловской области заявили, что проконтролируют правильность начислений платы за жилищно-коммунальные услуги в муниципалитетах.