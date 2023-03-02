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Общество / Благоустройство и ЖКХ
2 марта 2023, 12:12

В Екатеринбурге примерно в 100 домах отключат горячую воду

Ремонт трубопровода

Горячая вода будет отключена на один день. Фото: Павел Ворожцов

Отключение горячей воды ждет жителей Пионерского микрорайона в Екатеринбурге 6 марта. Под ограничения попадут около 100 домов.

На улице Пионеров будут ремонтировать магистральный трубопровод. Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), специалисты выявили незначительную трещину, ее нужно устранить, чтобы не допустить порыва трубы.

"Поскольку обещают похолодание, работы решено перенести на 6 марта. Сейчас за участком в месте повреждения наблюдают специалисты диагностической службы. К сожалению, в данном месте невозможно провести ремонт без ограничений. Учитывая прогноз на 6 марта, температура воздуха в помещениях не опустится ниже нормативных 20 градусов, а без горячей воды придется потерпеть до вечера", — уточнили в пресс-службе ЕТК.

В компании принесли жителям извинения за неудобства, а также сообщили, что постараются завершить работы максимально быстро.

Напомним, ранее в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга из-за коммунальной аварии горячей водой затопило проезжую часть.

Областная газета Свердловской области

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