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Общество / Благоустройство и ЖКХ
2 марта 2023, 20:57

На Среднем Урале изменили график горячей линии по вопросам перерасчета за ЖКУ

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Телефоны горячей линии Госжилстройнадзора будут работать в будни. Фото: Галина Соловьева

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области скорректировал график работы горячей линии по вопросам перерасчета за жилищно-коммунальные услуги, информация появилась в telegram-канале Госжилстройнадзора региона.

Теперь свердловчане смогут задать все интересующие вопросы с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу — с 9:00 до 16:00.

Жителей Екатеринбурга, Арамиля и Березовского проконсультируют по телефону (343) 312-07-50.

В других муниципалитетах горячая линия будет работать по номерам:

  • Восточный управленческий округ (34355) 6-41-45;
  • Горнозаводской управленческий округ (34354) 8-52-30;
  • Западный управленческий округ (34397) 3-21-64;
  • Северный управленческий округ (34385)-6-67-80;
  • Южный управленческий округ (34393) 2-33-88.

Ранее предполагалось, что горячая линия Госжилстройнадзора Свердловской области будет работать один день в неделю.

Областная газета Свердловской области

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