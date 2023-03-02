На Среднем Урале изменили график горячей линии по вопросам перерасчета за ЖКУ

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области скорректировал график работы горячей линии по вопросам перерасчета за жилищно-коммунальные услуги, информация появилась в telegram-канале Госжилстройнадзора региона.
Теперь свердловчане смогут задать все интересующие вопросы с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу — с 9:00 до 16:00.
Жителей Екатеринбурга, Арамиля и Березовского проконсультируют по телефону (343) 312-07-50.
В других муниципалитетах горячая линия будет работать по номерам:
- Восточный управленческий округ (34355) 6-41-45;
- Горнозаводской управленческий округ (34354) 8-52-30;
- Западный управленческий округ (34397) 3-21-64;
- Северный управленческий округ (34385)-6-67-80;
- Южный управленческий округ (34393) 2-33-88.
Ранее предполагалось, что горячая линия Госжилстройнадзора Свердловской области будет работать один день в неделю.