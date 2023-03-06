Весенние субботники проведут на Среднем Урале по распоряжению Евгения Куйвашева

Весенние субботники пройдут в регионе с 1 по 30 апреля. Фото: Галина Соловьева

Весенние субботники пройдут на Среднем Урале с 1 по 30 апреля. Распоряжение об этом подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Главам муниципалитетов поручено провести уборку территорий, организовать вывоз собранного мусора на свалки. Сводные отчеты об итогах работы главам необходимо направить в региональное министерство энергетики и ЖКХ до 20 мая. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, сообщает департамент информационной политики региона.

Ежегодно в весенних субботниках на Среднем Урале принимают участие больше 30 тысяч организаций, на уборку дворов выходят больше полутора миллионов жителей региона, из свердловских населенных пунктов вывозят до 140 тысяч тонн мусора и грязи.

"До начала субботников в каждом из муниципальных образований должны быть проведены все организационные мероприятия, составлены графики работ, а также определены ответственные за своевременность и качество их выполнения. Предстоит провести масштабную уборку в парках и скверах, во дворах и на улицах", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее в Екатеринбурге провели осенний субботник на метеогорке.