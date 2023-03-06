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Общество / Благоустройство и ЖКХ
6 марта 2023, 14:10

За выходные на полигоны Екатеринбурга вывезено больше 23 тысяч тонн снега

Вывоз снега

В выходные дни уборка Екатеринбурга велась в круглосуточно режиме. Фото: Павел Ворожцов

Больше 23 тысяч тонн снега и 46 тысяч тонн мусора приняли на специальных полигонах Екатеринбурга за выходные дни после уборки города. В очистке улиц были задействованы 911 единиц техники и больше тысячи дорожных рабочих, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Техника и люди в прошедшие выходные дни прибирали столицу Урала в круглосуточном режиме. Сегодня на расчистку дорог планируют вывести 207 спецмашин: 55 тракторов, 6 снегопогрузчиков, 68 самосвалов, 32 комбинированные дорожные машины, 16 фронтальных погрузчиков и 461 рабочего.

В администрации сообщают, что с потеплением особое внимание при уборке уделяется городским дорогам, которые чаще всего топит. На таких участках усилят работу по очистке от снега. Также тщательно обрабатываются противогололедным материалом пешеходные зоны. В выходные дни было использовано 81 тысяча тонн смесей.

Жители могут оставить свои замечания и пожелания по уборке улиц через сервисы "Квартальные нашего города" и "Электронная приемная" на сайте администрации Екатеринбурга.

Ранее в ГИБДД Свердловской области предупреждали водителей о надвигающемся снегопаде на регион. 

Областная газета Свердловской области

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