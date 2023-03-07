С конца марта в Екатеринбурге начнется весенняя уборка города

Комплекс мероприятий по подготовке города к летнему сезону проходит в Екатеринбурге каждый год. Фото: Галина Соловьева

Алексей Орлов подписал постановление, регламентирующее даты и перечень мероприятий санитарной уборки улиц города. Подготовка уральской столицы к теплому сезону завершится Днем чистоты, который назначен на 29 апреля.

В период с 27 марта по 30 апреля городские службы благоустройства очистят от мусора, снега и льда улицы и придомовые территории, отремонтируют или заменят урны, помоют остановочные комплексы, ограждения, витражи, светофоры, приведут в порядок ливневые канализации, восстановят искусственные дорожные неровности.

Также в этот период городская администрация заключит все необходимые контракты по вывозу и приему мусора и приобретению асфальтобетонной смеси для ремонта дорог, сообщает департамент информполитики администрации Екатеринбурга.

Комплекс мероприятий по подготовке города к летнему сезону проходит в Екатеринбурге каждый год. Помимо работы служб благоустройства, в этот период по всей уральской столице проводят субботники.

Напомним, накануне распоряжение о проведении субботников в муниципалитетах региона подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.