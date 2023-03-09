В Екатеринбурге врачи спасли упавшего с трехметровой высоты египетского туриста

Уральские врачи спасли получившего травмы туриста из Египта. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В столице Урала для туриста из Египта прогулка по набережной Исети едва не закончилась трагедией. Мужчина решил сделать селфи, забыв о мерах предосторожности, потерял равновесие и упал с трехметровой высоты.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики приехали быстро, иностранца экстренно госпитализировали. В городской больнице № 36 у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки, множественные переломы ребер и двусторонний пневмоторакс.

"Подозрения на тупую травму живота и разрывы внутренних органов были исключены по результатам осмотра в приемном отделении. Пациенту выполнено дренирование плевральной полости, купирован пневмоторакс — критически опасное состояние при травме грудной клетки и легких", — рассказал врач-хирург приемного отделения больницы № 36 Иван Ульянов.

Туристу оказали необходимую медицинскую помощь и уже через несколько дней он был выписан на амбулаторное лечение. Сейчас здоровью иностранца ничего не угрожает. Благодаря тому, что медицинские учреждения Свердловской области оснащаются всем необходимым для решения задач национального проекта "Здравоохранение", приключения туриста в Екатеринбурге закончились благополучно, уточнили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, в рамках нацпроекта для Свердловской областной клинической больницы № 1 приобрели оборудование для проведения сложных малоинвазивных операций.