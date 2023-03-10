Евгений Куйвашев направил более 58 млн рублей на газификацию села Чернорицкое

В селе Чернорицком построят газопровод протяженностью 13,1 км. Фото: Павел Ворожцов

В ближайшие два года в Ирбитском районе газифицируют село Чернорицкое. Решение об этом принято на заседании правительства региона под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

На газификацию населенного пункта в региональном бюджете предусмотрено больше 58 миллионов рублей. В Чернорицком построят газопровод протяженностью 13,1 километра. Работы будут проводиться по программе "Комплексное развитие сельских территорий".

"В 2023 году на строительство газопровода в селе Чернорицкое из областного бюджета будет направлено 23,1 миллиона рублей, в 2024 году — еще 35,2 миллиона рублей. К голубому топливу смогут подключиться 146 домовладений", — отметила и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

В Свердловской области реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" ведется с 2020 года. За это время в регионе построили 10 газопроводов длиной 95 километров, 226 семей смогли улучшить жилищные условия, сообщает департамент информационной политики региона.

В 2021 году в селе Байкалово открыли построенную по программе новую четырехэтажную школу. Она рассчитана на 550 детей. Проект обошелся в 578 млн рублей. В конце прошлого года в поселке городского типа Пионерском (Ирбитский МО) завершили возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. В нем оборудован бассейн с 25-метровыми дорожками и спортзал. Средства на строительство, почти 250 млн рублей, были выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

В текущем году по программе планируют закончить ремонт Центра культуры и искусств и реконструкцию очистных сооружений канализации в Рефтинском.

Напомним, вопросы газификации в Свердловской области находятся под контролем Евгения Куйвашева. В начале марта 2023 года глава региона запустил в работу 5 распределительных газопроводов. С их помощью в Ирбите смогут подключить к газу 500 частных домов в Ирбите. Инфраструктура для этого была возведена в рамках программы социальной догазификации, которая реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.