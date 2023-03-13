По президентской программе больше 25 тысяч свердловчан обеспечили газом

До 2028 года на Среднем Урале техническая возможность для подключения к газу будет создана для 92 тысяч домов. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в дома более 25 тысяч человек провели газ по программе социальной газификации, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает департамент информационной политики региона.

"25 тысяч человек — это население среднего города в Свердловской области. Люди, которые всю жизнь топили дома дровами, оценили комфорт, экологичность и экономичность голубого топлива. Программа по социальной газификации в действии, строятся газопроводы. Уже сейчас уральцы подали более 60 тысяч заявок на подключение. До конца 2024 года в регионе будет создана техническая возможность провести газ к 71 тысяче домов", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил поправки в региональные законы, в рамках которых расширен список льготников и увеличен перечень газового оборудования. Покупка техники компенсируется за счет бюджета, речь идет об освобождении расходов или покрытии до 90% затрат. На такой же размер возмещения льготники могут рассчитывать при подключении к газовым сетям жилых помещений. Мера социальной поддержки распространяется на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года.

Компенсации положены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, боевых действий, членам их семей в случае их гибели, а также многодетным семьям. В перечень работ и оборудования, стоимость которых возместят, включена установка внутренней системы отопления газифицируемого жилого дома.

В список льготников по социальной газификации также входят:

малоимущие семьи,

малоимущие одиноко проживающие люди,

уральцы, достигшие возраста 60 или 55 лет,

граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности,

медицинские и педагогические работники, проживающие в сельской местности.

С 2023 года по решению Евгения Куйвашева на Среднем Урале с 70 000 до 100 000 рублей увеличен размер субсидии льготникам на присоединение частных домов к газопроводам. Также свердловчане могут газифицировать дома за счет областного маткапитала, в этом году его размер составляет 160 687 рублей.

По программе социальной газификации к границам земельных участков газовые трубы проводят бесплатно. В Свердловской области до 2028 года техническая возможность для подключения к голубому топливу будет создана для 92 тысяч домов.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев направил более 58 млн рублей на газификацию села Чернорицкое Ирбитского района.