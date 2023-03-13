По президентской программе больше 25 тысяч свердловчан обеспечили газом

В Свердловской области в дома более 25 тысяч человек провели газ по программе социальной газификации, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает департамент информационной политики региона.
"25 тысяч человек — это население среднего города в Свердловской области. Люди, которые всю жизнь топили дома дровами, оценили комфорт, экологичность и экономичность голубого топлива. Программа по социальной газификации в действии, строятся газопроводы. Уже сейчас уральцы подали более 60 тысяч заявок на подключение. До конца 2024 года в регионе будет создана техническая возможность провести газ к 71 тысяче домов", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил поправки в региональные законы, в рамках которых расширен список льготников и увеличен перечень газового оборудования. Покупка техники компенсируется за счет бюджета, речь идет об освобождении расходов или покрытии до 90% затрат. На такой же размер возмещения льготники могут рассчитывать при подключении к газовым сетям жилых помещений. Мера социальной поддержки распространяется на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года.
Компенсации положены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, боевых действий, членам их семей в случае их гибели, а также многодетным семьям. В перечень работ и оборудования, стоимость которых возместят, включена установка внутренней системы отопления газифицируемого жилого дома.
В список льготников по социальной газификации также входят:
- малоимущие семьи,
- малоимущие одиноко проживающие люди,
- уральцы, достигшие возраста 60 или 55 лет,
- граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности,
- медицинские и педагогические работники, проживающие в сельской местности.
С 2023 года по решению Евгения Куйвашева на Среднем Урале с 70 000 до 100 000 рублей увеличен размер субсидии льготникам на присоединение частных домов к газопроводам. Также свердловчане могут газифицировать дома за счет областного маткапитала, в этом году его размер составляет 160 687 рублей.
По программе социальной газификации к границам земельных участков газовые трубы проводят бесплатно. В Свердловской области до 2028 года техническая возможность для подключения к голубому топливу будет создана для 92 тысяч домов.
Напомним, ранее Евгений Куйвашев направил более 58 млн рублей на газификацию села Чернорицкое Ирбитского района.