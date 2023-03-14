Делегация из Макеевки посетила Академический район Екатеринбурга

Делегация из Макеевки ознакомилась с опытом работы управляющей компании в Академическом районе Екатеринбурга. Фото: пресс-служба УК "Академический"

Академический район Екатеринбурга посетила делегация из Донецкой Народной Республики (ДНР) во главе с мэром Макеевки Владиславом Ключаровым. Гости с Донбасса оценили технологии, которые применяют в районе для управления жилищным фондом, сообщает пресс-служба управляющей компании Академического.

В частности, представителям делегации рассказали об энергоэффективных технологиях, позволяющих минимизировать потери тепла, воды и электричества, которые используют в домах.

"Все дома района оснащены энергоэффективными технологиями — у нас стоят датчики температурной регулировки, и, если температура на улице повышается, теплоноситель нагревается меньше. Соответственно, все платежи населения отличаются в меньшую сторону на 25%", — рассказал гендиректор УК "Академический" Андрей Сизов.

Показания счетчиков снимаются дистанционно, отследить данные и начисления жители могут через мобильное приложение. Также через него жильцы могут наблюдать за тем, что происходит во дворе дома. Всего компания обслуживает 158 многоэтажек.

В каждом строении есть управдом, он следит за состоянием общедомового имущества и является связующим между управляющей компанией и собственниками. Особое впечатление на делегацию из Макеевки произвела система видеонаблюдения, которая смонтирована по всему району. На домах установлены почти 6,5 тысяч камер наружного наблюдения. В случае ЧП на место направляется группа быстрого реагирования.

"Все сделано ради людей и их безопасности. У нас такого еще нет — это только предстоит сделать. Свердловская область приложила усилия в правильном направлении: в поддержании молодежи, защищенности семей, тех людей, которые хотят жить и развиваться в этом городе. Я гордился бы, если бы у нас появился такой мощный район. За 40 лет, которые мы прожили в Украине, у нас ничего не строилось, не было развития. То, что мы увидели, означает — есть к чему стремиться!" — рассказал глава Макеевки Владислав Ключаров.

Владислав Ключаров выразил надежду, что в ближайшем будущем в Макеевке тоже начнут строить новые дома, детсады и школы с применением современных технологий и наработок.

Отметим, Макеевка является подшефным городом Свердловской области, регион помогает в восстановлении инфраструктуры населенного пункта.

Напомним, накануне встречу с делегацией из Макеевки провел глава Екатеринбурга Алексей Орлов.