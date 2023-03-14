В свердловских городах и поселках умные фонари помогли сэкономить 50 миллионов рублей

В Свердловской области установлены 13 тысяч умных фонарей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские муниципалитеты, где для освещения улиц установлены умные фонари, сэкономили за год электроэнергию на сумму больше 50 миллионов рублей и сберегли 6,7 млн киловатт, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Энергоэффективные светильники на Среднем Урале устанавливают в рамках проекта "Умный город", который реализуется на стыке двух нацпроектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". Монтажом фонарей занимается компания "Ростелеком".

"С компанией "Ростелеком" мы взаимодействуем в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунальной сферы региона. Благодаря ему мы не только привлекаем инвестиции и модернизируем коммунальные системы, но и популяризируем внедрение цифровых технологий. Умные светильники позволяют в относительно короткие сроки улучшить внешний облик улиц и повысить эффективность расходования бюджетных средств на электроэнергию", — рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

Соглашение о сотрудничестве в сфере сбережения энергоресурсов и энергоэффективности губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал с президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским.

Инновационная система позволяет регулировать режим работы фонарей в зависимости от времени года и погоды. С помощью умного освещения ведется автоматический учет энергоресурсов. Система в онлайн-режиме контролирует энергонагрузку и проверяет состояние оборудования.

На Среднем Урале установлены 13 тысяч умных фонарей. Больше всего, 9 тысяч светильников, смонтировано в Первоуральске. За счет чего в декабре 2022 года в муниципалитете на 5 млн рублей сократили расходы на электроэнергию.

"Умные фонари потребляют меньше электроэнергии. Экономия достигается в том числе и за счет заметного увеличения сроков работы оборудования: светодиоды в разы долговечнее привычных ламп накаливания", — пояснил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

Инновационные светильники установлены в Верхней Салде, Качканаре, Первоуральске и поселке городского типа Арти. Фонари устойчивы к перепадам температур от -60 до +40 градусов, выдерживают перепады напряжения, частые включения, имеют высокую степень защиты. Оборудование может работать в условиях высокой влажности.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2022 году привлек более 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.