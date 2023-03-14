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14 марта 2023, 13:20

В Екатеринбурге завершается подготовка к паводку

Плотина

На гидротехнических сооружениях Екатеринбурга организовано круглосуточное дежурство. Фото: Александр Зайцев

На гидротехнических сооружениях Екатеринбурга в преддверии весеннего паводка организовано круглосуточное дежурство. Постановление о проведении мероприятий по организации безаварийного пропуска талых вод подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Согласно документу, до 17 марта в муниципалитете необходимо сформировать районные комиссии и вести мониторинг состояния территорий, которые наиболее подвержены затоплению. На гидротехнических сооружениях должны быть исправны все механизмы, обеспечено надежное электроснабжение, сформированы специальные аварийные бригады, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Профильным службам Алексей Орлов поручил очистить в Екатеринбурге от снега и мусора низкие участки дорог и тротуаров, сточные канавы и трубы для пропуска воды. Провести работы необходимо для того, чтобы избежать подтопления городских улиц. Срок выполнения — до начала апреля 2023 года. Также к этому времени в Екатеринбурге должны быть подготовлены пункты временного размещения людей на случай чрезвычайной ситуации, вызванной паводком.

Напомним, подготовка к весеннему паводку ведется на территории всей Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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