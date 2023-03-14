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Общество / Благоустройство и ЖКХ
14 марта 2023, 16:24

Евгений Куйвашев увеличил для свердловчан размер максимальной субсидии на подключение к газу

Газовое оборудование

На Среднем Урале сумма компенсаций на газификацию повышена до 250 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

До 250 тысяч рублей увеличена сумма субсидии для уральцев в рамках программы социальной газификации. Решение, принятое губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, закреплено в постановлении правительства региона.

До этого уральцы могли претендовать на компенсацию затрат максимум в 100 тысяч рублей. Сейчас при подключении к газу будет оказываться региональная поддержка на сумму в 250 тысяч рублей. Получить компенсацию могут работники бюджетной сферы в сельской местности, семьи льготников, в которых доход на одного человека не превышает минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если на одного члена семьи приходится сумма в два МРОТ, то размер возмещения в рамках социальной газификации составит 170 тысяч рублей. Для остальных категорий сумма остается 100 тысяч рублей, сообщает департамент информационной политики региона. 

В Свердловской области размер компенсационных выплат за последние полгода повышают уже во второй раз. Первое увеличение было в декабре 2022 года, по решению главы региона размер субсидии подняли с 70 до 100 тысяч рублей. Однако этой суммы оказалось недостаточно, чтобы покрыть расходы льготников на газификацию. Поэтому Евгений Куйвашев поручил проработать возможность увеличения размера компенсаций.

Программа социальной газификации была объявлена Президентом России в 2021 году. Она предусматривает бесплатное проведение газовой трубы до границ участка домовладения. Остальные работы по присоединению, подключению и установке оборудования хозяин частного дома оплачивает сам.

В Свердловской области для жителей действует большой пакет льгот по социальной газификации. Расширен список льготных категорий граждан, в него входят: жители региона с низким доходом, ветераны и пенсионеры, многодетные семьи, работники сельских бюджетных учреждений. Стал больше перечень оборудования и работ, расходы на которые свердловчанам могут возместить. В него добавлены работы по установке и оборудованию внутренней системы отопления в доме.

Подать заявку на социальную догазификацию можно:

Узнать подробную информацию о газификации можно на сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Напомним, в Бисерти на 100% выполнили программу по социальной газификации.

Областная газета Свердловской области

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