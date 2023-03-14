Газ стал еще доступнее

Николай Смирнов (слева) и Валентина Суровцева зажгли символический газовый факел. Фото: Из личного архива Валентины Суровцевой

Решение о повышении предельной суммы компенсации до 250 тысяч рублей глава региона принял вчера. Оно закреплено соответствующим постановлением областного правительства. До этого момента максимальный размер компенсации для свердловчан составлял 100 тысяч рублей.

На поддержку в размере 250 тысяч рублей могут претендовать работники бюджетной сферы в сельской местности, а также семьи льготников, доход на одного человека в которых не превышает одного минимального размера оплаты труда. В том случае, если на одного члена семьи приходится сумма в два МРОТ, размер социальных гарантий в рамках социальной газификации составит 170 тысяч рублей. Для остальных категорий он останется на уровне 100 тысяч рублей, сообщил областной департамент информационной политики.

В Свердловской области это уже второе повышение размера компенсации за последние полгода: в декабре 2022-го по решению Евгения Куйвашева размер субсидии льготникам на газификацию частных домов был увеличен с 70 до 100 тысяч рублей. Но для многих владельцев частных домов этой суммы оказалось недостаточно, чтобы покрыть расходы на газификацию. Поэтому глава региона поручил правительству проработать возможность в индивидуальном порядке начислять размер финансовой поддержки.

Кроме того, Евгений Куйвашев в этом году расширил список льготников для социальной газификации. К пенсионерам и малоимущим семьям добавились многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены их семей в случае их гибели. Соответствующие поправки были внесены в региональные законы «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан», «О социальной поддержке ветеранов» и «О социальной поддержке многодетных семей».

Напомним, программа по социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным в 2021 году, предусматривает подведение газовой трубы к границам участка заявителя бесплатно. Внутри же домовладения все работы и стоимость оборудования оплачивает хозяин. Льготники имеют право компенсировать до 90 процентов затрат на подключение.

Как сообщил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, на сегодняшний день более 25 тысяч свердловчан получили газ в дома по программе социальной газификации.

– Люди, которые всю жизнь топили жилье дровами, уже оценили комфорт, экологичность и экономичность «голубого топлива». Программа по социальной газификации в действии, газопроводы строятся. Подано еще более 60 тысяч заявок на подключение. До конца 2024 года в регионе будет создана техническая возможность провести газ к 71 тысяче домов, – отметил министр.

Полностью с газом Поселок Бисерть стал первой территорией в регионе, на 100 процентов выполнившей программу догазификации в этом году. Глава Бисерти Валентина Суровцева рассказала, что газ уже поступает в 810 домов и создана техническая возможность для подключения еще 668 домов. В поселке построено более 85 километров газораспределительных сетей, на эти цели было затрачено почти 155 млн рублей из областного и местного бюджетов. В понедельник, 13 марта, Валентина Суровцева совместно с Николаем Смирновым и газовиками запустили финальные пять километров газопровода по улицам Красных Борцов, Куйбышева, Дзержинского, Пионерская, 40 лет Октября и другим.