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Общество / Благоустройство и ЖКХ
15 марта 2023, 11:45

На участке Сибирского тракта в Екатеринбурге подключили уличное освещение

Сибирский тракт

На участке Сибирского тракта установили и подключили 47 новых фонарей. Фото: telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова

В Екатеринбурге на Сибирском тракте заработали уличные фонари от улицы Чистой до развязки, ведущей в Кольцово.

Работа по модернизации уличного освещения на Сибирском тракте началась в 2022 году. Было установлено 47 фонарей.

"И вот была запущена последняя секция протяженностью 1,3 километра", — сообщил в своем telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Освещенная магистраль повысит безопасность передвижения для автомобилистов. По словам Алексея Орлова, Сибирский тракт в ближайшие годы будет намного более востребован, так как дорога проходит около развивающегося Новокольцовского микрорайона.

В течение года в Екатеринбурге планируют обустроить 60 километров уличного освещения, особое внимание будет уделено отдаленным территориям.

Напомним, установленные в свердловских городах и поселках умные фонари помогли сэкономить 50 миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

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