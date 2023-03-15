На участке Сибирского тракта в Екатеринбурге подключили уличное освещение

На участке Сибирского тракта установили и подключили 47 новых фонарей. Фото: telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова

В Екатеринбурге на Сибирском тракте заработали уличные фонари от улицы Чистой до развязки, ведущей в Кольцово.

Работа по модернизации уличного освещения на Сибирском тракте началась в 2022 году. Было установлено 47 фонарей.

"И вот была запущена последняя секция протяженностью 1,3 километра", — сообщил в своем telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Освещенная магистраль повысит безопасность передвижения для автомобилистов. По словам Алексея Орлова, Сибирский тракт в ближайшие годы будет намного более востребован, так как дорога проходит около развивающегося Новокольцовского микрорайона.

В течение года в Екатеринбурге планируют обустроить 60 километров уличного освещения, особое внимание будет уделено отдаленным территориям.

Напомним, установленные в свердловских городах и поселках умные фонари помогли сэкономить 50 миллионов рублей.