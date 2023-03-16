Модернизацию 505 км коммунальных сетей проведут на Среднем Урале до конца 2024 года

Модернизация сферы ЖКХ в регионах УрФО продлится до конца 2027 года. Фото: Алексей Кунилов

Регионы Уральского федерального округа начали реализацию стартовавшей в 2023 году федеральной программы, в рамках которой проведут капитальные ремонты и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

В регионах УрФО планируют в 2023 и 2024 году привести в порядок 1 250 километров сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также построить новые объекты коммунального комплекса и отремонтировать действующие. В Свердловской области до конца 2024 года модернизация и капремонт ждут коммунальные сети протяженностью 505,6 км, сообщает пресс-служба аппарата полпреда в УрФО.

"В результате вырастет не только уровень предоставляемых коммунальных услуг, но и качество жизни. Эффект от модернизации инфраструктуры коснется не менее 300 тысяч человек", — акцентировал полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО

В 2023 и 2024 годах регионы УрФО из федерального бюджета получат субсидию на сумму в 10 млрд 800 млн рублей. Средства поступят на реализацию программ модернизации ЖКХ, также будут привлечены частные инвестиции. Общая стоимость программ в субъектах Уральского федерального округа в ближайшие два года превысит 22 млрд рублей. Средства будут направлены на расходы по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, закупку оборудования и материалов, оплату строительно-монтажных работ. Обновление сферы ЖКХ продолжится в период с 2025 по 2027 годы.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин отметил достижения Свердловской области в сфере жилищного строительства.