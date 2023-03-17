На Урале управляющим компаниям дали разъяснения по применению тарифов на электричество

Стороны договорились о продолжении совместной работы. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале управляющие компании (УК) получили разъяснения о правилах применения тарифов на электроэнергию. Беседу с сотрудниками 15 коммунальных организаций провели представители региональной энергетической комиссии и департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Встреча прошла при поддержке уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх.

Представители управляющих компаний интересовались вопросом целесообразности перехода потребителям на единый тариф. Исполняющий обязанности председателя РЭК Владимир Гришанов напомнил, что в Свердловской области в последние годы применялся ночной тариф в выходные и праздничные дни круглосуточно, однако его действие отменила ФАС России.

"Ранее получалось, что потребители имели возможность оплачивать 49% энергии по льготному ночному тарифу и 51% — по дневному. В настоящее же время ночной тариф круглый год действует только с 23 часов до 7 утра. Мы посчитали, когда становится выгодно оставаться на тарифе день/ночь — когда объем ночного потребления составляет значительно более 27%. Но по факту в многоквартирных домах в большинстве случаев на дневное потребление приходится 90% энергии и только 10% — на ночное", — рассказал Владимир Гришанов.

Жители по-прежнему могут платить за электричество по двойному тарифу, для этого нужно иметь двухзонный счетчик, который будет корректно подсчитывать объем потребленной энергии, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Представители управляющих компаний поблагодарили участников встречи за разъяснения. По оценке бизнес-омбудсмена Елены Артюх, во время беседы был снят ряд вопросов, волнующих коммунальные организации.

"Практически на все вопросы, которые были заданы управляющими компаниями, были получены ответы, на остальные в течение недели также будут подготовлены ответы и даны разъяснения. Мы договорились о проведении экономического анализа, чтобы определить, как в новых условиях управляющие компании будут оказывать лицензируемые услуги по государственному стандарту. Через месяц мы вернемся к вопросу и увидим, требуется ли дополнительная настройка", — отметила Елена Артюх.

Напомним, в Свердловской области отдельные категории граждан могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также в регионе расширен список льготников, которым компенсируют часть затрат по коммунальным платежам.