В домах уральцев до 2025 года заменят почти 3,5 тысячи лифтов

В Свердловской области в многоквартирных домах, жители которых перечисляют средства на капремонт на отдельные счета, а не в фонд, заменят лифты старше 25 лет. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в домах со спецсчетами не всегда накоплена необходимая для покупки оборудования сумма. Поэтому в таких многоэтажках решено менять лифты с рассрочкой платежей.
"Предложено при недостаточности средств на разовую оплату стоимости лифта использовать следующий механизм: ТСЖ или УК, заключив договор на замену лифтов, оплачивает только 50% стоимости, а оставшуюся половину — ежемесячными платежами в течение пяти лет. Причем рассрочка платежа не приводит к увеличению стоимости работ", — отметил Николай Смирнов.
Глава регионального минэнергетики и ЖКХ добавил, что за последние десять лет благодаря реализации губернаторской программы по ускоренной замене лифтов в рамках капремонта в домах сменили почти четыре тысячи подъемников. В итоге во всех многоэтажках, выбравших фонд капремонта как способ накопления средств, все лифты старше 25 лет убрали, поставив новые кабины и оборудование.
Отметим, замена лифтов решает задачи нацпроекта "Жилье и городская среда".
Напомним, в 2022 году в Свердловской области в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домахбыли заменены 110 лифтов.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».