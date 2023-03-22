К 300-летию Екатеринбурга будет благоустроен участок набережной Исети

Работы по благоустройству набережной Исети завершат к августу. Фото: telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова

К юбилею Екатеринбурга благоустроят участок набережной Исети от улицы Ткачей до пешеходного моста у нового жилого комплекса. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

"Каждый участок набережной проектируется с учетом специфики территории и перспектив ее развития. А конкретно здесь благоустройство проводится практически с нуля", — написал Алексей Орлов.

К работам по благоустройству участка на правом берегу строители приступят в ближайшее время. Уже к августу на набережной будут созданы зоны отдыха для пешеходов, амфитеатр и пирс. Для велосипедистов будет оборудована дорожка и другая необходимая инфраструктура.

Фото: telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Ожидается, что благоустроенный участок станет еще одним местом притяжения жителей и гостей Екатеринбурга. В дальнейшем работы будут продолжены от пешеходного моста до дома 1в/3 на улице Машинной. Завершить обустройство в этом районе Исети планируют в 2024 году.

Отметим, масштабный проект по благоустройству набережной Исети от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда инициировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Пространство предполагается превратить в единую 42-километровую прогулочную зону, которая станет одной из крупнейших в Европе и России.

Фото: telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Напомним, до конца года в Екатеринбурге благоустроят 10 дворов.