На Среднем Урале началась подготовка к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства

Рейтинговое голосование стартует 15 апреля. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области стартовала подготовка к рейтинговому голосованию за общественные территории, благоустройство которых начнется в 2024 году. Работа проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

К голосованию допускаются жители старше 14 лет из муниципалитетов, где проживает больше 20 тысяч человек, сообщает департамент информационной политики региона.

По данным министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в общественных обсуждениях территорий, которые вынесут на голосование, участие приняли более 300 тысяч человек — на 40% больше, чем в 2022 году. Всего в этом году на выбор жителей будет представлено 149 объектов (общественных территорий) в 55 свердловских муниципалитетах. Стартует рейтинговое голосование на федеральной платформе za.gorodsreda.ru 15 апреля и продлится до 31 мая 2023 года.

Главная цель Всероссийского голосования — вовлечение уральцев в преображение городов, в которых они живут. Проект направлен на создание в муниципалитетах комфортных условий для досуга жителей и туристов, а также развитие территорий и предпринимательства.

Главам муниципалитетов поручено подключить к рейтинговому голосованию волонтеров и обучить их общению с жителями.

Напомним, набор добровольцев для поддержки Всероссийского голосования начался 15 марта. Заявки могут направить свердловчане старше 14 лет.