В Екатеринбурге 70% уборочной техники перевели на летний режим работы

С улиц Екатеринбурга убирают оставшийся снег, а также мусор и грязь. Фото: Павел Ворожцов

70% техники дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) Екатеринбурга работают в летнем режиме. Сотрудники убирают с городских улиц снег и наледь, а также скопившийся за зиму мусор и грязь, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

"В скором времени стартует месячник чистоты, в рамках которого к этим задачам добавятся очищение урн и остановок, приведение к нормативному состоянию ливневых канализаций и дорожных объектов", — объяснила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

В частности, в Октябрьском районе Екатеринбурга территорию чистят с помощью 3 дорожных и 2 тротуарных пылесосов. В Кировском районе задействованы ночная и две дневных бригады. Большая часть сотрудников, около 70%, занимается сбором мусора, остальные ликвидируют наледь. 30% техники ДЭУ остается в зимнем формате работы на случай, если в городе начнется снегопад.

За прошедшие сутки в Екатеринбурге для уборки улиц были задействованы 477 рабочих и 267 единиц спецтехники. Из города вывезли больше 356 тонн снега, 226 тонн грязи и 37 тонн мусора.

Сегодня на уборку столицы Урала выведены 405 рабочих и 185 единиц техники.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регламентирующее даты и перечень мероприятий санитарной уборки улиц города.