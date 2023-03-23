В районе Екатеринбурга появился "Сквер полярника Соловьева"

В Екатеринбурге сквером полярника Соловьева стали именовать зеленую зону в границах улиц Технической — Расточной — Строителей — Дружининской. Решение принято городской комиссией по наименованиям топонимических объектов, заседание которой провел заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.
По итогам совещания топонимы получили 18 объектов. Среди них "Сквер полярника Соловьева", названный так в честь Сергея Соловьева, который провел научно-спортивную экспедицию газеты "Советская Россия" на северный полюс в 1982–1983 г. Тогда ученые и журналисты за 243 дня на собачьих упряжках преодолели около 10 тысяч километров, пройдя путь из Магаданской области до Мурманска, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Кроме этого, названия в Екатеринбурге получили 15 новых остановок общественного транспорта:
- "Школа № 31" (Академический район);
- "Улица Евгения Савкова" (Академический район);
- "Улица Косотурская" (Академический район);
- "Благовещенский храм" (Академический район);
- "имени Ландау" (Академический район);
- "Лесопарк" (Академический район);
- "Храм святого князя Владимира" (Академический район);
- "Улица Отважных" (микрорайон Солнечный);
- "Центр художественной гимнастики" (микрорайон Солнечный);
- "Улица Лучистая" (микрорайон Солнечный);
- "Переулок Юниоров" (микрорайон Солнечный);
- "100-летие Уральского университета" (микрорайон Новокольцовский);
- "Улица Варшавская" (микрорайон Новокольцовский);
- "Микрорайон Новокольцовский" (микрорайон Новокольцовский);
- "Улица Универсиады" (микрорайон Новокольцовский).
Также комиссия решила установить в столице региона две мемориальные доски: одна будет посвящена советскому поэту Расулу Гамзатову, вторая увековечит память семерых академиков УрО РАН в честь 90-летия истории науки на Урале и 300-летия Екатеринбурга.
Напомним, ранее в Свердловской области зарегистрировали товарный знак "Демидовский маршрут".