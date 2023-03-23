В районе Екатеринбурга появился "Сквер полярника Соловьева"

Сквер находится в районе улиц Технической — Расточной — Строителей — Дружининской в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге сквером полярника Соловьева стали именовать зеленую зону в границах улиц Технической — Расточной — Строителей — Дружининской. Решение принято городской комиссией по наименованиям топонимических объектов, заседание которой провел заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

По итогам совещания топонимы получили 18 объектов. Среди них "Сквер полярника Соловьева", названный так в честь Сергея Соловьева, который провел научно-спортивную экспедицию газеты "Советская Россия" на северный полюс в 1982–1983 г. Тогда ученые и журналисты за 243 дня на собачьих упряжках преодолели около 10 тысяч километров, пройдя путь из Магаданской области до Мурманска, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Кроме этого, названия в Екатеринбурге получили 15 новых остановок общественного транспорта:

"Школа № 31" (Академический район);

"Улица Евгения Савкова" (Академический район);

"Улица Косотурская" (Академический район);

"Благовещенский храм" (Академический район);

"имени Ландау" (Академический район);

"Лесопарк" (Академический район);

"Храм святого князя Владимира" (Академический район);

"Улица Отважных" (микрорайон Солнечный);

"Центр художественной гимнастики" (микрорайон Солнечный);

"Улица Лучистая" (микрорайон Солнечный);

"Переулок Юниоров" (микрорайон Солнечный);

"100-летие Уральского университета" (микрорайон Новокольцовский);

"Улица Варшавская" (микрорайон Новокольцовский);

"Микрорайон Новокольцовский" (микрорайон Новокольцовский);

"Улица Универсиады" (микрорайон Новокольцовский).

Также комиссия решила установить в столице региона две мемориальные доски: одна будет посвящена советскому поэту Расулу Гамзатову, вторая увековечит память семерых академиков УрО РАН в честь 90-летия истории науки на Урале и 300-летия Екатеринбурга.

Напомним, ранее в Свердловской области зарегистрировали товарный знак "Демидовский маршрут".