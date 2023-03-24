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Общество / Благоустройство и ЖКХ
24 марта 2023, 17:29

Жителей Екатеринбурга пригласили поучаствовать в традиционном весеннем субботнике

Субботник в Екатеринбурге

Традиционный городской субботник в Екатеринбурге в этом году пройдет 29 апреля. Фото: Галина Соловьева

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова объявила о начале месячника чистоты. Поучаствовать в нем может любой желающий.

Тамара Благодаткова сообщила, что часть муниципальной техники уже переоборудована для выполнения работ летнего типа: мойки дорог и вакуумной очистки.

"Не исключены осадки в виде снега, поэтому часть машин пока остается работать в зимнем режиме. Днем, когда позволяет погода, рабочие убирают мусор, который остается после таяния снега, а также чистят лотки от грязи на проезжей части. Всего для уборки организовано 27 бригад. После этого на участок выходит техника", — приводит слова руководителя комитета благоустройства пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Традиционный городской субботник в этом году запланирован на 29 апреля. Точная дата зависит от погоды в этот день.

"В уборке города может принять участие каждый. Когда чистота наводится совместными усилиями и все понимают, сколько сил в это вложено, порядка становится больше. К нам обращаются различные организации сферы торговли, образования, и мы откликаемся на желание горожан — предоставляем им на выбор территорию для уборки. Те, кто хочет принять участие в субботнике, могут обратиться в администрацию города или своего района. Вас обеспечат необходимым инвентарем, мешками для мусора, перчатками", — рассказала Тамара Благодаткова.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении весенних субботников с 1 по 30 апреля.

Областная газета Свердловской области

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