Почти миллиард рублей на догазификацию получила Свердловская область

Средства направят в территории Свердловской области для проведения работ по догазификации. Фото: Александр Зайцев

900 миллионов рублей на догазификацию направил в Свердловскую область единый оператор газификации "Газпром газификация". Средства предназначены для реализации Президентской программы по социальной газификации, в рамках которой газовые сети бесплатно протягивают до границ земельных участков жителей.

Из поступивших 900 млн рублей 337 получат "Газовые сети". Им предстоит построить газопроводы для подачи голубого топлива в Верхней Туре, Артемовском, Режевском и Кировградском городских округах, Верхотурье и Староуткинске. Еще почти 457 млн рублей направят в "Газэкс" для возведения газораспределительных сетей в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Каменске-Уральском, Камышлове и Ревде. 91 млн рублей предназначены для предприятия "Альфа-Строй", которое займется газификацией города и сельских населенных пунктов ЗАТО Лесной, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"На получение займов от Единого оператора газификации подано заявок на почти 5,5 миллиарда рублей для реализации программы социальной газификации в 61 муниципалитете. Уже одобрено выделение почти 4,5 миллиарда рублей, а до 2028 года Единый оператор газификации должен перечислить нашему региону 16 миллиардов рублей. Такой масштабной газификации у нас еще никогда не было. Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев не раз отмечал, что одинаково комфортно должны жить и горожане, и жители малых населенных пунктов. Газификация как раз этот элемент комфорта. Газ в домах — это и уют, и экономия, и экология. Тем не менее очередность и скорость строительства распределительных газопроводов в уже газифицированных населенных пунктах будет зависеть от количества поданных жителями заявок", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Глава регионального минэнергетики и ЖКХ напомнил, что подать заявку на подключение к газу можно через портал Госуслуг, на сайте единого оператора газификации и в офисе газораспределительной организации.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что к 2030 году доступ к газу в регионе будет обеспечен в 90% жилых домов.

Напомним, на Среднем Урале по инициативе главы региона действует расширенный список льготников, которым компенсируют затраты в сумме до 250 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и проведение газовых сетей по участку домовладения.